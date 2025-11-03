En
انصارالله: ترجیح ما رویارویی مستقیم با اسرائیل است

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که این جنبش رویارویی مستقیم با رژیم صهیونیستی را ترجیح می‌دهد و به هرگونه تجاوز آن به صورت فوری و شدید پاسخ خواهد داد.
به گزارش تابناک به نقل از روسیا الیوم، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: ما به هرگونه تجاوز اسرائیل به صورت فوری و شدید پاسخ خواهیم داد.

البخیتی تاکید کرد: بلکه ترجیح می‌دهیم که وارد رویارویی مستقیم با رژیم اسرائیل شویم؛ چرا که هزینه آن کمتر از جنگ‌های داخلی است و وحدت امت را بیشتر می‌کند.

پیشتر بنیامین نتانیاهو،‌ نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد یمن و انصارالله در اظهاراتی بی‌اساس ادعا کرد: «جبهه سومی وجود دارد که مردم اسرائیل توجه زیادی به آن ندارند: حوثی‌ها. آنها ممکن است یک مزاحمت جزئی به نظر برسند، اما گاهی اوقات موشک‌های بالستیک به سمت ما شلیک می‌کنند و ما آنها را رهگیری می‌کنیم. این ساده به نظر می‌رسد، اما اینطور نیست. این یک جنبش بسیار رادیکال با قابلیت‌های تولید موشک‌های بالستیک بومی و سایر سلاح‌ها است و به آنچه که آن را «طرح نابودی اسرائیل» می‌نامد، متعهد است. این یک تهدید واقعی است که می‌تواند به مرور زمان ایجاد شود و مطمئناً با ایران هماهنگ شده است. ما هر کاری که لازم باشد برای از بین بردن این تهدید نیز انجام خواهیم داد.»

یمن انصارالله اسرائیل حمله رویارویی نتایناهو نخست وزیر اسرائیل
