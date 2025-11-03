انصارالله: ترجیح ما رویارویی مستقیم با اسرائیل است

به گزارش تابناک به نقل از روسیا الیوم، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: ما به هرگونه تجاوز اسرائیل به صورت فوری و شدید پاسخ خواهیم داد.
البخیتی تاکید کرد: بلکه ترجیح میدهیم که وارد رویارویی مستقیم با رژیم اسرائیل شویم؛ چرا که هزینه آن کمتر از جنگهای داخلی است و وحدت امت را بیشتر میکند.
پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد یمن و انصارالله در اظهاراتی بیاساس ادعا کرد: «جبهه سومی وجود دارد که مردم اسرائیل توجه زیادی به آن ندارند: حوثیها. آنها ممکن است یک مزاحمت جزئی به نظر برسند، اما گاهی اوقات موشکهای بالستیک به سمت ما شلیک میکنند و ما آنها را رهگیری میکنیم. این ساده به نظر میرسد، اما اینطور نیست. این یک جنبش بسیار رادیکال با قابلیتهای تولید موشکهای بالستیک بومی و سایر سلاحها است و به آنچه که آن را «طرح نابودی اسرائیل» مینامد، متعهد است. این یک تهدید واقعی است که میتواند به مرور زمان ایجاد شود و مطمئناً با ایران هماهنگ شده است. ما هر کاری که لازم باشد برای از بین بردن این تهدید نیز انجام خواهیم داد.»