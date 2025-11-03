شرایط به کارگیری اتباع بیگانه در کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت کار در هفتههای اخیر طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که درصدد قانونمند کردن حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از اجحاف در حق کارگر ایرانیست.
مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آییننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
بر همین اساس طرح صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی از سوی وزارت کار و با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه از مهر ماه امسال آغاز شده و کارفرمایان میتوانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی برای جذب نیروی کار مورد نیاز از اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.
کارفرمایان در صورتی که مصرّ و علاقمند به جذب نیروی کار خارجی هستند تنها با پرداخت حق بیمه تبعه خارجی و مالیات دولت میتوانند اتباع خارجی را به خدمت گیرند.در این طرح اولویت جذب با نیروی کار ایرانی است و در صورتی که داوطلب ایرانی نبود، کارفرمایان مجاز به استفاده از اتباع افغانستانی هستند.
در همین راستا اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار از کارفرمایان متقاضی خواسته تا الزاماتی را جهت ثبت درخواست رعایت کنند که از جمله این الزامات به ابن شرح است:
۱- ثبت فرصت شغلی که تبعه خارجی برای آن درخواست میشود در سامانه جست وجوی شغل وزارت کار به آدرس kar.gov.ir الزامی است.همچنین نباید نیروی کار ایرانی برای آن شغل وجود داشته باشد.
۲- ارائه تعهد محضری رسمی الزامی است و فرم تعهدنامه در سامانه قسمت بارگذاری مدارک قابل دسترسی است.
۳- متقاضیان باید ثبت درخواست خود را الزاما از قسمت روادید کارگری انجام دهند.
۴-ثبت درخواست برای آن دسته اتباعی که دارای سابقه کیفری بوده و یا رد مرز شده اند، امکانپذیر نخواهد بود.
۵- درخواست اتباعی که داوطلبانه و به همراه خانواده کشور را ترک کرده اند، در اولویت بررسی قرار خواهد گرفت.
۶-کارفرمایان حقوقی که قبل از اجرای طرح جدید روادید کارگری درخواستهای خود را در قسمت روادید تخصصی ثبت کردهاند باید با ارسال تیکت به سامانه،درخواست جابجایی از پنل قبلی به پنل جدید را ارسال کنند.
کارفرمایان متقاضی جذب اتباع خارجی نمیتوانند درخواست خود را برای جذب آن دسته اتباعی که دارای سابقه کیفری بوده و یا رد مرز شدهاند ثبت کنند.
پیشتر علی باقری - مدیرکل دفتر اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، شرط اصلی صدور روادید کار برای اتباع خارجی را داشتن گذرنامه در مبدأ و ورود قانونی به ایران عنوان کرده گفته بود: اتباع باید از کشور بهصورت قانونی خارج شوند، در کشور مبدا گذرنامه بگیرند و سپس مراحل صدور روادید را طی کنند.این افراد صرفا برای اشتغال موقت وارد ایران میشوند و اعتبار روادید آنها ۹ ماهه است. پس از پایان مدت باید کشور را ترک کنند و در صورت نیاز کارفرما مجددا درخواست خود را ارائه دهند.
به گفته نادریار احمدی - رییس مرکز امور اتباع و مهاجرت وزارت کشور تاکنون یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر از اتباع خارجی غیر مجاز از کشور خارج شدهاند و این رویه تا رساندن مهاجران به ۳ درصد جمعیت کشور ادامه مییابد.
به دنبال اجرای طرح خروج اتباع غیرمجاز از کشور، کارفرمایانی که از آنها در فعالیتهای اقتصادی خود استفاده میکردند دچار مشکلاتی شدند. بیشترین چالش و مشکل با کسب و کارهای مربوط به بخش دامداری، برداشت محصولات کشاورزی و حوزه ساخت و ساز و پروژههای ساختمانی بود و کارفرمایان این دسته شغلها که به جذب اتباع غیرمجاز روی آورده بودند اعلام کردند که دچار مشکل شدهاند.
بر همین اساس مجوز استفاده و به کارگیری اتباع خارجی صادر شد اما این مجوز با شرط و شروطهایی همراه بود؛ چنانچه سید مالک حسینی ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی ولایت مازندران از ابلاغ مصوبهای به استانداران خبر داد که به موجب آن در صورت نیاز کارفرمایان به جذب نیروی کار خارجی و به شرط نبود داوطلب ایرانی یا به حد نصاب نرسیدن نیروی مورد نیاز، امکان صدور مجوز برای کارفرمایان با دریافت مجوز شورای تامین فراهم شود.
این شیوهنامه حضور اتباع خارجی در مشاغل کشور را قانونمند و نظاممند کرده و جلوی احجاف در حق کارگران ایرانی و آموزش دیده را میگیرد.با این شیوهنامه جذابیت بهکارگیری اتباع خارجی برای کارفرما به دلیل پیشبینی بیمه تامین اجتماعی و عوارض و مالیات دولت از بین میرود یا به حداقل میرسد. در واقع کارفرمایان در صورتی که همچنان مصرّ و علاقمند به جذب نیروی کار خارجی باشند باید بدانند که تنها با پرداخت حق بیمه تبعه خارجی و مالیات دولت میتوانند اتباع خارجی را به خدمت بگیرند.
گفتنی است، در حال حاضر سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی به نشانی eatba.mcls.gov.ir برای کارفرمایان متقاضی جذب نیروی کار خارجی پیشبینی شده است. کافرمایان به منظور صدور و دریافت پروانه کار اتباع خارجی شاغل در واحد خود لازم است به این سامانه مراجعه کرده و درخواست جذب نیروی کار خارجی را ثبت کنند.