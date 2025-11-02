واکنش حماس به شهادت اسیر فلسطینی در زندان اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از مهر از المسیره، حماس در بیانیه ای اعلام کرد: شهادت اسیر فلسطینی محمد حسین غوادره ابوشادی ۶۵ ساله از جنین در زندان‌های رژیم اشغالگر جنایتی جدید به شمار می‌رود که به لیست جنایات سیاه ارتکابی آنان علیه اسرای قهرمان ما افزود و این حادثه در چهارچوب ادامه اهمال عمدی پزشکی، شکنجه و رفتارهای وحشیانه‌ای است که اداره امور زندان‌های اشغالگران در راستای سیاستی برنامه‌ریزی شده انجام می‌دهند که هدف آن نابودی اراده و ایستادگی در وجود اسرای فلسطینی است.

در بیانیه حماس آمده است: ما شهادت غوادره را تسلیت گفته و مسئولیت کامل این حادثه را متوجه اشغالگران دانسته و نسبت به خطر رویکرد جنایتکارانه آنان هشدار می‌دهیم و اعلام می‌داریم که این گونه اقدامات هرگز از عزم ملت فلسطین و اسرا نمی‌کاهد.

حماس بیان کرد: ما ملت قهرمان فلسطین را به افزایش هر اقدام ممکن برای دفاع از اسرای قهرمان و پیروزی آنان تا دستیابی به آزادی کامل آنها دعوت می‌کنیم. ما همچنین از نهادهای بین المللی و حقوقی می‌خواهیم به مسئولیت پذیری اخلاقی و حقوقی در مواجهه با این تجاوزات مستمر و اقدام برای تعقیب و مجازات اشغالگران به دلیل جنایات ارتکابی و توحش علیه اسرا پایبند باشند.