سخنگوی سپاه: شهادت شهید هنیه ردیابی بود نه خرابکاری

به گزارش تابناک، سردار علیمحمد نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با برنامه ماجرای جنگ گفت: دوره مسئولیت مسئولان مربوطه در سپاه، دورهای پرماجرا بود و در همان روزهای نخست، بیشتر رخدادها حول موضوع جنگ رخ داد. چند روز پس از انتصاب، حوالی ساعت دو و نیم بامداد، سردار سلامی با مسئولان تماس گرفت و پس از پیگیری فوری، مبالغ مورد نیاز منتقل شد و فرمانده کل سپاه نیز از حادثه مطلع شد.
وی ادامه داد: روز نخست کاری آقای پزشکیان به دلیل حضور در مراسم تحلیف که به دعوت دولت برگزار شده بود، مصادف با وقوع همان حادثه شد. در ساعات اولیه، تلاش شد موضوع در نهادهایی از جمله شورای امنیت پیگیری شود اما هماهنگی کامل حاصل نشد و نگرانی از روایتسازی وجود داشت. پس از مشورت با سردار احمدیان، آقای جبلی و سردار سلامی، تماسها از حدود ساعت سه تا شش بامداد ادامه یافت و در نهایت بیانیه اولیه درباره شهادت اسماعیل هنیه در محل اقامت وی منتشر شد تا روایت رسمی تثبیت شود.
در ترور شهید هنیه خرابکاری در کار نبود
سردار نائینی گفت: محل اقامت مقتول از سوی نیروی قدس تعیین و متعلق به این نیرو بود. از ظهر همان روز، روند بررسی و روایتسازی آغاز شد؛ در سپاه تیمی فنی از حوزههای انفجار، مواد و موشک مسئولیت بررسی را برعهده گرفت. پس از ۴۸ ساعت بررسی، اطلاعیههای دوم و سوم منتشر شد و مشخص شد حادثه، خرابکاری داخلی نبوده است. ادعاهایی از جمله قرار دادن بمب زیر تخت یا بالش، نادرست اعلام شد.
وی بیان کرد: تحلیلهای فنی نشان داد دوش پرتاب از پنجره محل اقامت وارد شده و دقیقاً به نقطهای که مقتول روی تخت و در حال مکالمه تلفنی بود، اصابت کرده است. با استفاده از سیگنال تلفن، محل حضور وی مشخص و هدفگیری انجام شد.
سردار نائینی تصریح کرد: گزارش حاکی است برخی گروهها و رسانههای منطقهای تلاش داشتند این ترور را به عنوان اختلاف میان اهل سنت و شیعه و یا خرابکاری داخلی نشان دهند. مقتول چهرهای سیاسی و فعال رسانهای بود و با داشتن تبلت و چند خط تلفن همراه، به طور مستمر اخبار و رسانهها را دنبال میکرد. سبک زندگی و حضور او در اماکن عمومی، ردیابی سیگنالی و هدفگیری را آسان کرده بود. هدف اصلی این حمله صرفاً ترور فردی مانند هنیه نبود؛ بلکه کاهش بازدارندگی ایران و هدف قرار دادن سپاه مدنظر بود.
ضرورت پاسخ دادن به عاملان شهادتِ شهید هنیه اعلام شد
وی گفت: بلافاصله پس از وقوع شهادتِ شهید هنیه، جلسه شورای امنیت کشور تشکیل شد. سردار سلامی همان صبح تماس گرفت و با پیگیریهای انجامشده، شورای امنیت در کوتاهترین زمان ممکن تشکیل و جمعبندی اولیه، ضرورت پاسخ دادن به عاملان حادثه اعلام شد.
سردار نائینی بیان کرد: بهدنبال تشکیل جلسه، ملاقاتها و جلسات مرتبط آقای پزشکیان لغو شد و جلسه محدودتری با رهبر انقلاب ادامه پیدا کرد که نتیجه نهایی آن نیز اتخاذ تصمیم به پاسخگویی بود؛ زمان اجرای پاسخ اما به اختیار نیروهای مسلح واگذار شد. این اختیار را نیاز به رفع نواقص فنی و تاکتیکی عنوان کردند؛ اشارهای که به تجربه عملیات «وعده صادق 1» و نقاط ضعف برآمده از اولین حمله نظامی دوربرد کشور به رژیم صهیونیستی داشته است.
وی تصریح کرد: پس از آن عملیات اولیه، در فاصلهای حدود دو ماه تیمهای فنی و مهندسی اقداماتی فشرده و شبانهروزی انجام دادند تا ضعفهای شناساییشده در طرحریزی، فنی و تاکتیکی برطرف شود؛ کاری که پیشبینی میشد یک سال زمان ببرد اما در مدت کوتاهتری تحقق یافت و موجب تقویت توان عملیاتی شد.
سردار نائینی گفت: جنگ نیازمند دو نوع فعالیت است: طراحی و برنامهریزی طولانیمدت و نیز اقدامهای سریع در زمان جنگ؛ برای نمونه، طرح و مانور، آموزش نیروها، سازماندهی و بررسی اطلاعاتی پیش از هر عملیات ضروری است تا عملیات با غافلگیری و دقت اجرا شود. بههمین دلیل، هر عملیات موشکی بزرگ از جمله آنهایی که با بیش از ۲۰۰ موشک اجرا میشود باید پیششرطهای فنی و اطلاعاتی لازم را داشته باشد تا دستاورد قابلتوجهی حاصل شود.
وی افزود: عملیات «وعده صادق ۲» علاوه بر پاسخ به ترور شهید هنیه، پاسخی به نصرالله و تقویت بازدارندگی منطقهای بود و تأثیر قابلتوجهی در احیای روحیه و توان عملیاتی متحدان منطقهای از جمله حزبالله داشته است.
دولت در «وعدۀ صادق ۱ و ۲» هیچ مخالفتی نداشت
سردار نائینی تصریح کرد: در عملیات «وعده صادق ۱» و «وعده صادق ۲» دولت هیچگونه مخالفتی نداشت و آقای پزشکیان کاملاً هماهنگ با روند تصمیمگیری بود. همان شبی که حادثه رخ داد، اولین تماس را سردار سلامی برقرار کرد تا خبر را به اطلاع آقای پزشکیان برساند و در نشست اولیه شورای امنیت نیز دولت از کلیت تصمیمگیری حمایت کرد.
وی گفت: با این حال در جلسات بعدی اختلافنظرهایی مطرح شد؛ برخی مدافع مطرحکردن پاسخ از طریق یکی از محورهای مقاومت مثل حمایت از گروههای فلسطینی بودند و کسی رو پاسخ نظر منفی نداشت روی انتخاب مبدا شلیک موشک و شکل عملیات اختلاف نظری بود. این اختلافات تنها مربوط به دولت نبود و در میان مجموعه نیروهای مسلح نیز تفاوت دیدگاه وجود داشت.
سردار نائینی ادامه داد: این گونه اختلافنظرها در زمان جنگ نیز معمول بوده است: پیش از هر عملیات، شخصیتهایی مانند سردار غلامعلی رشید و دیگر فرماندهان درباره طرح، منطقه عملیات، غافلگیری و سازمان رزم بحث و تبادلنظر میکردند، اما پس از اتخاذ تصمیم نهایی که معمولا از سوی فرماندهی عالی جنگ اعلام میشد همه طرفها پای کار میآمدند و اجرای تصمیم را دنبال میکردند.
بهمن سال گذشته فرض قرارگاه خاتم بر قطعیبودن جنگ بود
وی ادامه داد: فرماندهی عالی جنگ دو هدف راهبردی را همزمان دنبال میکند نخست ارتقای سطح بازدارندگی بهگونهای که از وقوع جنگ جلوگیری شود و دوم رسیدن به سطحی از قدرت تهاجمی که در صورت وقوع جنگ، دشمن را شکست دهد. جلوگیری از وقوع جنگ خود یک راهبرد است که اغلب مورد غفلت قرار میگیرد.
وی بیان کرد: سردار رشید گفت اولویت نخست جلوگیری از درگیری نظامی است. بهمن سال گذشته احتمال وقوع جنگ به عنوان یک فرض جدی مطرح بوده و بر این اساس مجموعه رزمایش اقتدار تحتعنوان طرحهای مدیریتی و هدایتشده برای ایجاد بازدارندگی تعریف و اجرا شده است. با این حال، این اقدامات شامل رزمایشها و دیپلماسی در برخی موارد نتوانست محاسبات دشمن را تغییر دهد و از تصمیم جنگ جلوگیری کند.
وی گفت: سردار باقری رشید و سلامی بهدنبال بازدارندگی بودند. ایجاد بازدارندگی سه شرط اصلی دارد. داشتن قدرت، انتقال این قدرت و ایجاد باور در دشمن نسبت به قابلیتها. انتقال قدرت میتواند از طریق رزمایش، نمایش توان، اطلاعرسانی و تصویرسازی انجام شود، اما اینگونه اقدامات در همه موارد موفق به منصرفکردن دشمن نشد. مباحث مطرحشده در شبکههای اجتماعی یا فضای رسانهای هرچند دارای شور و احساسات عمومی متفاوت از تصمیمگیری تخصصی در اتاق جنگ است.
در روزهای پیش از جنگ، آرایش سپاه جنگی بود
سردار نائینی بیان کرد: سفر یک روز قبل از شهادت سرلشکر سلامی به بندرعباس برای آمادگی جنگ بود. ۲ روز قبل از جنگ شهید سلامی گفت توانمندی فنی موشکی ما بعد از وعدۀ صادق ۲ حداقل ۴۰ درصد ارتقا پیدا کرده و این در جنگ جدید خودش را نشان میدهد.
وی گفت: ما غافلگیر نشدیم. شهیدان حاجیزاده و سلامی در محل کارشان هدف قرار گرفتند؛ یعنی آرایش نظامی وجود داشت.بعد از هدفقرارگرفتن فرماندهان در ساعت ۴ صبح عملیات پهپادی را آغاز کردیم و شب همان روز موشک شلیک کردیم.
سردار نائینی تصریح کرد: در روزها و ساعتهای اول جنگ، رهبر انقلاب نقشآفرین بودند و چرخۀ فرماندهی را بازیابی کردند. در لحظات اول جنگ من تلاش کردم با شهید سلامی ارتباط بگیرم اما نتوانستم، مرکز پیام به من اطلاع داد که ساختمان شهید سلامی را زدند.
وی گفت: ما برآوردی نداشتیم که دشمن در همان موج اول فرماندهان را میزند. واکنش مردم بسیار متحیرکننده بود. رژیم خیال میکرد کار ما را تمام کرده است. آن نماز جمعه و جشن غدیر بسیار پرشکوه بود.
وی تصریح کرد: روز هشتم جنگ فقط یک موشک شلیک کردیم تا به رژیم صهیونیستی پیام دهیم که حتی جلوی یک موشک ما را هم نمیتوانید بگیرید. ما ۲۲ موج عملیات داشتیم. عملیات را طوری طراحی کرده بودیم که دائما صهیونیستها رفتن به پناهگاه را تجربه کنند.از روز پنجم تا هشتم جنگ برتری مطلق جنگ با ما بود و روز آخر هم پیروزی مطلق با ما بود.
وی گفت: اسرائیل در روز آخر فقط میخواست تصویر قدرتمندی از خودش در پایان جنگ نشان دهد وگرنه اهداف خاصی را نزد چون ساختمانها خالی بود. ما تا آخرین لحظۀ جنگ به اسرائیل موشک شلیک کردیم.
حداقل ۸۰ پهپاد پیشرفتۀ را در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار دادیم
سردار نائینی بیان کرد: حملات هوایی را فعالیت جنگندهها می دیدیم و آرایش نیروها متناسب با تهدید تنظیم شده بود. روز سوم و چهارم جنگ، سامانههای برد کوتاه و متوسط فعال شدند و مقابله گسترده آغاز شد. هم سپاه و هم بسیج وارد میدان شدند و نیروهای شبکه پدافند یکپارچه کشور بسیاری از پهپادهای مهاجم را هدف قرار دادند؛ بهگونهای که دستکم ۸۰ پهپاد هدف قرار گرفت و ۳۳۴ لاشه پهپاد در طول ۱۲ روز جنگ ثبت شد.
وی گفت: این پهپادها از پیشرفتهترین فناوریهای روز دنیا برخوردار بودند و برخی قابلیت حمل شش موشک تهاجمی از فاصله دور تا بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر و بازگشت با سرعت بیش از ۲۰۰ کیلومتر را داشتند. با اقدامات مقابلهای برای ریز پرنده ها، هم در حوزه سایبری و هم با استفاده از سلاحهای سبک و برد کوتاه، این تهدیدات کنترل شد و پس از ارتفاعات مرتفع و ساختمانهای بلند، امنیت فضای کشور بهطور نسبی تأمین گردید.
به پایگاه العدید ۱۴ موشک شلیک شد که ۶ موشک به هدف خورد
سردار نائینی تصریح کرد: عملیات موشکی سپاه با هدف زدن اهداف مشخص در منطقه پایگاه العدید انتخاب شد و پس از مشورت با برخی از فرماندهان قرارگاه، تصمیم گرفته شد عملیات با نام جدیدی انجام شود. این نامگذاری با الهام از آیهای از سوره فتح، آیه هشتم، که بشارت فتح میدهد، انجام شد و روز اول محرم نیز بهعنوان زمان آغاز عملیات در نظر گرفته شد. رمز عملیات نیز «یا اباعبدالله الحسین» تعیین شد.
وی بیان کرد: در این عملیات، ۱۴ موشک شلیک شد. طبق گزارشهای خود آمریکاییها، هرچند اطلاعات کامل منتشر نمیشود، حدود ۱۱۱ میلیون دلار صرف رهگیری و مقابله با این موشکها شد. از مجموع ۱۴ موشک شلیکشده، شش فروند به هدف خورد.
قدرت موشکی و پهپادی نیروی دریایی ما کمتر از نیروی هوافضا نیست
وی گفت: وقتی بتوانیم با همان یگانهای عملیاتی دشمن را به زانو درآوریم، چه دلیلی دارد جنگ را توسعه دهیم؟ دشمن در اهدافی که داشت دچار شکست شده و روایت ضعف ایران که آنسوی مرزها جا افتاده بود باید پاسخ داده میشد؛ بنابراین هدف، تثبیت این پیروزی با حداقل هزینه و تلفات بود، نه گسترش دامنهٔ منازعه.
سردار نائینی تصریح کرد: جبهههای مقاومت در عراق و لبنانآمادگی و طرحهای عملیاتی برای مداخله داشتند، اما ضرورتی برای باز کردن جبهههای جدید دیده نشد. کارهای عملیاتی انجام شده بود و طرحها آماده بودند؛ اما ضرورتی برای اجرای آنها وجود نداشت.»
وی گفت: ساختارها و توانمندیهای رزمی در دریا از توان موشکی و پهپادی تا شناورهای تهاجمی و تکاوران برای بازدارندگی و ورود به میدان آمادهاند.قدرت موشکی و پهپادی نیروی دریایی ما کمتر از نیروی هوافضا نیست. جنبه هایی از قدرت را در جنگ درگیر کردیم.
او تأکید کرد نیروی هوافضا، نیروی زمینی، نیروی دریایی سپاه، نیروی قدس و بخشهایی از ارتش درگیر جنگ نبودند و ضرورتی هم نداشت.