خودکشی جوان ۲۲ ساله در الیگودرز با شلیک اسلحه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ علی اسدالهی، فرمانده انتظامی الیگودرز اظهار داشت: عصر روز گذشته، در پی تماس یکی از شهروندان مبنی بر مشاهده یک دستگاه خودرو پراید نقرهای پارکشده در محدوده پشت ورزشگاه شهید ارسلان گودرزی (زیر پل)، ماموران بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی اظهار داشت: در بررسیهای اولیه مشخص شد جوانی حدودا ۲۲ ساله در داخل خودرو با یک قبضه سلاح کلت کمری اقدام به خودکشی کرده است که ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی در محل حاضر شدند و اقدامات قانونی لازم را انجام دادند.
وی ادامه داد: در حال حاضر موضوع در دست بررسی تخصصی پلیس آگاهی است تا انگیزه و علت دقیق حادثه مشخص شود.