۴ دلیل مهم که دیابتی ها نباید چغندر بخورند!

به گزارش تابناک؛ اگر مضرات لبو برای دیابت را بدانید، مطمئنا از خوردن آن خودداری خواهید کرد. لبو یا همان چغندر پخته، یکی از خوراکی‌های خوش طعم و پرخاصیت فصل زمستان است. خیلی از مردم این ماده مقوی را به دلیل رنگ زیبا و طعم شیرینش دوست دارند. با این حال، برای افراد مبتلا به دیابت، مصرف همیشگی لبو انتخاب مناسبی نیست.

در ادامه بررسی می‌کنیم که چرا مصرف زیاد لبو می‌تواند برای بیماران دیابتی مضر باشد و در چه شرایطی باید با احتیاط مصرف شود. این ۱۰ دلیل از مضرات لبو برای دیابت است.

شاخص گلیسمی بالای لبو

لبو در مقایسه با چغندر خام، شاخص گلیسمی (GI) بالاتری دارد. شاخص گلیسمی نشان می‌دهد که هر خوراکی با چه سرعتی باعث افزایش قند خون می‌شود. لبوی پخته GI حدود ۶۰ تا ۶۵ دارد که در محدوده متوسط به بالا است. به این معنا که پس از خوردن لبو، قند خون ممکن است به سرعت بالا برود، به خصوص اگر در مقادیر زیاد مصرف شود یا همراه با غذا‌های پرکربوهیدرات باشد.

قند طبیعی بالا

چغندر سرشار از قند طبیعی به نام ساکاروز است. هر ۱۰۰ گرم لبو حدود ۱۰ گرم قند طبیعی دارد. برای فردی که دیابت نوع ۲ دارد، این مقدار قند می‌تواند در کنار سایر مواد غذایی روزانه باعث افزایش سطح گلوکز خون شود. در نتیجه، از مضرات لبو برای دیابت باید به مصرف مکرر لبو اشاره کرد که می‌تواند کنترل قند خون را برای فرد دیابتی دشوار کند.

مصرف زیاد لبو و نوسانات قند خون

برخی افراد دیابتی تصور می‌کنند، چون قند لبو طبیعی است، خطری ندارد. اما مصرف زیاد آن، به خصوص بدون کنترل پزشک یا رژیم درمانگر، می‌تواند باعث نوسانات شدید قند خون شود. این نوسانات نه تنها احساس خستگی و بی‌حوصلگی ایجاد می‌کند، بلکه در طولانی مدت خطر عوارض دیابت مثل آسیب به کلیه و بینایی را افزایش می‌دهد.