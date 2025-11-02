تصمیم مدیرعامل پرسپولیس درباره یک پست مهم

مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس تصمیم به ایجاد تغییرات کلی در چارت اداری و اجرایی دارد اما ممکن است مهمترین بخش این تغییرات در تیم فوتبال این رخ دهد و یکی از مدیران باسابقه از تیم برود!

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پیمان حدادی، رئیس هیئت‌مدیره با وعده‌ای بزرگ به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب شد. او که وعده نخست خود برای تغییر در رأس کادرفنی را با آوردن اوسمار ویه‌را؛ برکناری وحید هاشمیان عملی کرد حالا در دومین گام، تصمیم به ایجاد تغییرات دیگر در بدنه اجرایی دارد.

اما مهم‌ترین بخش برنامه‌های پیمان حدادی نه در اتاق‌های اداری، بلکه در نیمکت پرسپولیس است. اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد او به‌طور جدی به دنبال ایجاد تغییراتی است و حتی از مدتی پیش، رایزنی‌هایی برای بازگرداندن یکی از مدیران سابق تیم را آغاز کرده است.

محسن خلیلی سرپرست پیشین پرسپولیس که افشین پیروانی جای او را گرفته بود حالا دوباره در آستانه بازگشت به این باشگاه است. خلیلی که پیشنهاد مربیگری در یکی از تیم‌های لیگ برتری را هم رد کرده بود تصمیم خود برای حضور در چرخه مدیران فوتبال را گرفته است و احتمال می‌رود او به عنوان جانشین افشین پیروانی بار دیگر روی نیمکت پرسپولیس بنشیند.

احتمالی که موافق و مخالفانی در هیئت مدیره دارد اما همه چیز به تصمیم نهایی حدادی بستگی دارد که در نیم فصل خواهد گرفت.