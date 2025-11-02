En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصمیم مدیرعامل پرسپولیس درباره یک پست مهم

مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس تصمیم به ایجاد تغییرات کلی در چارت اداری و اجرایی دارد اما ممکن است مهمترین بخش این تغییرات در تیم فوتبال این رخ دهد و یکی از مدیران باسابقه از تیم برود!
کد خبر: ۱۳۳۷۸۸۰
| |
780 بازدید

تصمیم مدیرعامل پرسپولیس درباره یک پست مهم

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پیمان حدادی، رئیس هیئت‌مدیره با وعده‌ای بزرگ به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب شد. او که وعده نخست خود برای تغییر در رأس کادرفنی را با آوردن اوسمار ویه‌را؛ برکناری وحید هاشمیان عملی کرد حالا در دومین گام، تصمیم به ایجاد تغییرات دیگر در بدنه اجرایی دارد.

اما مهم‌ترین بخش برنامه‌های پیمان حدادی نه در اتاق‌های اداری، بلکه در نیمکت پرسپولیس است. اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد او به‌طور جدی به دنبال ایجاد تغییراتی است و حتی از مدتی پیش، رایزنی‌هایی برای بازگرداندن یکی از مدیران سابق تیم را آغاز کرده است.

محسن خلیلی سرپرست پیشین پرسپولیس که افشین پیروانی جای او را گرفته بود حالا دوباره در آستانه بازگشت به این باشگاه است. خلیلی که پیشنهاد مربیگری در یکی از تیم‌های لیگ برتری را هم رد کرده بود تصمیم خود برای حضور در چرخه مدیران فوتبال را گرفته است و احتمال می‌رود او به عنوان جانشین افشین پیروانی بار دیگر روی نیمکت پرسپولیس بنشیند.

احتمالی که موافق و مخالفانی در هیئت مدیره دارد اما همه چیز به تصمیم نهایی حدادی بستگی دارد که در نیم فصل خواهد گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس مدیرعامل پرسپولیس پیمان حدادی افشین پیروانی محسن خلیلی انتصاب خبر فوری
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جدایی دستیار باسابقه از پرسپولیس
مدیرعامل جدید پرسپولیس انتخاب شد
تشکر مدیرعامل پرسپولیس از اعضای هیات‌مدیره
حمله غیرمستقیم محسن خلیلی به افشین پیروانی؟
چهار گزینه پرسپولیسی برای ریاست آکادمی قرمزها
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۹۲ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c2i
tabnak.ir/005c2i