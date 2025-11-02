پرواز نجات در آسمان آذربایجان غربی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرزین رضازاده، رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: در پی درخواست فوری برای انتقال دو بیمار از اشنویه به ارومیه، بالگرد اورژانس هوایی استان بلافاصله به پرواز درآمد.
وی گفت: یکی از بیماران جوانی ۱۹ساله بود که بر اثر سانحه رانندگی دچار مولتی تروما شده و در وضعیت بحرانی تحت انتوباسیون قرار داشت. بیمار دوم نیز نوزاد یکروزهای بود که پس از انجام عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) نیاز فوری به انتقال جهت ادامه درمان داشت.
رضازاده افزود: پس از فرود بالگرد در ارومیه، هر دو بیمار به تیمهای زمینی اورژانس تحویل داده شدند و با هماهنگی کامل، به مراکز درمانی تخصصی منتقل گردیدند.
رئیس اورژانس آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مدتزمان این مأموریت را حدود ۴۵ دقیقه بود، گفت: سرعت عمل، هماهنگی دقیق میان تیمهای هوایی و زمینی، و آمادگی بالای نیروهای اورژانس، نقش مؤثری در نجات جان بیماران و ارتقای کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی دارد.