En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیماری دامی اخیر هیچ خطری برای سلامت انسان ندارد

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اشاره به کنترل بیماری اخیر در جمعیت دامی، گفت: این بیماری صرفاً اقتصادی است و جزو بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان محسوب نمی‌شود. وی از مردم خواست اخبار را تنها از مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۵۶
| |
397 بازدید

بیماری دامی اخیر هیچ خطری برای سلامت انسان ندارد

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «احمد شریعتی»، مدیرکل دامپزشکی استان تهران، در نشستی خبری با تشریح وضعیت بیماری اخیر در جمعیت دامی استان، اظهار کرد: این بیماری هیچ ارتباطی با سلامت انسان ندارد و اصلاً جزو بیماری مشترک بین انسان و حیوان هم محسوب نمی‌شود. این بیماری یک بیماری اقتصادی است که عمدتاً جمعیت دامی به ویژه گاو و گوسفند را هدف قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه از اوایل مهرماه با یک سویه جدید از این بیماری درگیر بوده‌اند، افزود: همکاران ما در سراسر استان تهران و به تبع آن در کل کشور، به صورت شبانه‌روزی با انجام واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای تلاش کردند و خوشبختانه بیماری تحت کنترل است. به گونه‌ای که از سوم و چهارم آبان‌ماه تاکنون هیچ مورد جدیدی از بیماری در سطح استان تهران گزارش نشده و موارد قبلی نیز در حال بهبودی و بازگشت به چرخه تولید هستند.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران، با انتقاد از انتشار برخی تبلیغات غیرمستند در فضای مجازی، خطاب به مردم یادآور شد: خواهشمندم اخبار را تنها از مراجع ذی‌صلاح مانند سازمان دامپزشکی کشور و اداره کل دامپزشکی استان تهران دریافت کنید. این بیماری نه سلامت انسان را تهدید می‌کند و نه مشکلی برای آن ایجاد می‌نماید. اخبار مربوط به بیماری‌های انسانی نیز باید از وزارت بهداشت پیگیری شود.

مصرف گوشت و فرآورده‌های دامی کاملاً ایمن است

وی در پاسخ به این سوال که آیا دام بیمار می‌تواند پس از درمان وارد چرخه مصرف گوشت شود یا خیر، توضیح داد: بیماری در دام قابل کنترل و درمان است، اما از آنجا که یک بیماری اقتصادی محسوب می‌شود، اگر دامی «به ویژه گاو شیری» نتواند به چرخه تولید بازگردد، پس از اقدامات بهداشتی به کشتارگاه منتقل و حذف می‌شود. اندام‌های درگیر آن نیز هرگز جزو اندام‌های خوراکی محسوب نمی‌شوند.

شریعتی در ادامه تاکید کرد: گوشت دام پس از ۴۸ ساعت نگهداری در شرایط سرد «دمای صفر تا ۴ درجه سانتی‌گراد» و طی شدن دوره جمود نعشی، هیچ مشکلی برای مصرف شهروندان ندارد. نظارت‌های بهداشتی قبل و بعد از کشتار در کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه به طور کامل توسط کارشناسان دامپزشکی انجام می‌شود.

شیر دام‌های مبتلا نیز بی‌خطر است

وی درباره نگرانی مربوط به آلوده بودن شیر دام‌های بیمار نیز گفت: وقتی پستان دام درگیر بیماری شود، اساساً شیری دوشیده نمی‌شود. یکی از علائم بیماری در گاو‌های شیری، کاهش یا توقف تولید شیر است؛ بنابراین شیری که در طول دوره درمان تولید می‌شود، نه به مصرف دام می‌رسد و نه به مصرف انسان. شیری که به کارخانجات تولید لبنیات ارسال می‌شود، تحت نظارت مسؤلان فنی و همکاران غذا و داروی وزارت بهداشت است و تنها در صورت داشتن شرایط بهداشتی کامل، پذیرفته می‌شود. مردم با آرامش خاطر می‌توانند فرآورده‌های لبنی را مصرف کنند.

هشدار درباره ذبح دام خارج از کشتارگاه

مدیرکل دامپزشکی استان تهران در پایان با اشاره به عادت برخی خانواده‌ها به ذبح دام در سفر یا مناطق خارج از کشتارگاه، هشدار داد: اگرچه اگر دام سالم باشد، مصرف گوشت آن پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت نگهداری در یخچال «دمای صفر تا ۴ درجه» بلامانع است، اما تأکید می‌کنم که محل صحیح کشتار دام، کشتارگاه است چرا که نظارت‌های بهداشتی ضروری در آنجا انجام می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بیماری دامی سلامت انسان گاو گوسفند سویه گوشت
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
علائم مسمومیت با کافئین چگونه است؟
نشانه‌های سرطان ریه در پاها و دست‌ها
مهم ترین عوامل در ابتلا به فراموشی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۹۲ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c2K
tabnak.ir/005c2K