تکذیب شایعات درباره مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

پس از برخورد قاطع مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با جریان‌های مدعی نفوذ در دستگاه قضایی و جریان‌های فاسد اداری، برخی عوامل با بهره‌مندی از منابع خبری فاقد اعتبار شایعاتی پیرامون برخی مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مطرح کردند که این شایعات از اساس کذب است.
تکذیب شایعات درباره مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

در پی انتشار مطالبی از اساس کذب در برخی رسانه‌های معاند پیرامون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، مرکز رسانه دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای تصریح می‌دارد پس از برخورد قاطع مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با جریان‌های مدعی نفوذ در دستگاه قضایی و جریان‌های فاسد اداری؛ و همچنین مبارزه قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی و پیشگامی این دستگاه در برخورد علمی و عملی با ظواهر مختلف فساد در دوره تحول و تعالی؛ برخی عوامل که احیانا در موقعیت‌های مختلف با برخورد حفاظتی و ضد فساد مواجه شده‌اند با بهره‌مندی از منابع خبری فاقد اعتبار شایعاتی پیرامون برخی مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مطرح کردند که این شایعات از اساس کذب بوده و صحت ندارد.

به گزارش تابناک؛ میزان در خبری نوشت: این بیانیه می‌افزاید: هیچگونه بازداشت و یا کشف فسادی در این مرکز اتفاق نیفتاده است.

مرکز رسانه قوه قضاییه تاکید کرده است است وفق تأکیدات مؤکد ریاست قوه قضاییه، مبارزه و مقابله قاطعانه، مدبرانه، حرفه‌ای و بدون اغماض با مُفسد و مَفسده، در صدر اولویت‌های کاری قوه قضاییه و حفاظت و اطلاعات است.

