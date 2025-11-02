سرنوشت تلخ بانک آینده شعبه ایران زمین+تصاویر

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0631\u0633\u062a\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0648 \u0637\u0628\u0642\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u063a\u0631\u0628 \u0634\u0639\u0644\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u062a\u0634 \u0627\u0632 \u062d\u06cc\u0627\u0637 \u0631\u0633\u062a\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0647 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u062c\u0627\u0648\u0631 \u0633\u0631\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0\n\u00a0