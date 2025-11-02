En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سرنوشت تلخ بانک آینده شعبه ایران زمین+تصاویر

بر اثر آتش‌سوزی در یک رستوران دو طبقه در شهرک غرب شعله‌های آتش از حیاط رستوران آغاز شده و به داخل ساختمان و بخشی از بانک مجاور سرایت کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۴۶
| |
3045 بازدید
|
۷

به گزارش تابناک؛ بر اثر آتش‌سوزی در یک رستوران دو طبقه در شهرک غرب شعله‌های آتش از حیاط رستوران آغاز شده و به داخل ساختمان و بخشی از بانک مجاور سرایت کرده است.

 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک آینده ایران زمین آتش سوزی
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شعله‌های آتش رستوران به بانک رسید!
ضرب‌الاجل ۲ ماهه برای بابک زنجانی اعلام شد
آتش‌سوزی در کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
مدارک از بین رفت
سهیل امیری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
شاید مدارک ، سفته ، چک و ... در آن شعبه بوده که باید می سوخته هرچه طبیعی تر بهتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
شوزوندن چون توش چیزی بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
تمام مدارک وحسابهای مردم سوخت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
ویران . از درون و بیرون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
چی اونحا بوده که باید میسوخته و از بین میرفته!!!!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
آتش سوزی عمدی برای نابود کردن مدارک سرمایه گذاری های مردم در بانک آینده و گذاشتن دست آنها در پوست گردو این هم شیوه جدید ...
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۹۲ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c2A
tabnak.ir/005c2A