یخبندان در انتظار مردم ۲۵ شهر کشور

سامانه بارشی تازه‌ای از امروز وارد کشور شده و بانفوذ توده هوای خنک، کاهش محسوس دما، رگبار باران و وزش باد شدید در نوار شمالی و شرقی ایران پیش‌بینی می‌شود؛ امشب مردم ۲۵ شهر کشور دمای زیر صفر را تجربه خواهند کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس داده‌های هواشناسی، امشب مردم ۲۵ شهر کشور دمای زیر صفر را تجربه خواهند کرد. دیروز کمترین دمای کشور در شهر ورزقان استان آذربایجان شرقی و هزارکانیان استان کردستان با منفی پنج درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

سامانه بارشی جدید از امروز در سواحل شمالی فعال شده و افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد شدید همراه بانفوذ توده هوای خنک در نوار شمالی و شرقی ایران پیش‌بینی می‌شود.

نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که سامانه خنک طی دو تا سه روز آینده از سواحل خزر به سمت نیمه شرقی ایران حرکت خواهد کرد. همراه با این جابه‌جایی، در برخی استان‌ها بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد و کاهش دما محسوس خواهد بود.

امروز در استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است. روز دوشنبه علاوه بر این مناطق، نیمه شمالی خراسان رضوی نیز شاهد شرایط مشابه خواهد بود.