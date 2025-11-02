En
تغییر در رأس ارتباطات شهرداری تهران

زاکانی غلامزاده را به‌عنوان سرپرست ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران منصوب کرد»
تغییر در رأس ارتباطات شهرداری تهران

به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی، “حمیدرضا غلامزاده” را به‌عنوان سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران منصوب کرد.

غلامزاده دانش‌آموخته دکتری مطالعات جهان بوده و پیش از این به‌عنوان معاون بین‌الملل مرکز ارتباطات فعالیت می‌کرد. وی در حال حاضر دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی است و سردبیری بخش خارجی خبرگزاری مهر و همکاری در اتاق خبر پرس تی‌وی از دیگر سوابق رسانه‌ای او است.

هم‌چنین علیرضا زاکانی پیش‌تر در حکمی، عبدالمطهر محمدخانی رئیس سابق مرکز را به‌عنوان مشاور شهردار و سخنگوی شهرداری تهران ابقا کرده بود.

