تغییر در رأس ارتباطات شهرداری تهران

به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی، “حمیدرضا غلامزاده” را بهعنوان سرپرست مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران منصوب کرد.
غلامزاده دانشآموخته دکتری مطالعات جهان بوده و پیش از این بهعنوان معاون بینالملل مرکز ارتباطات فعالیت میکرد. وی در حال حاضر دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی است و سردبیری بخش خارجی خبرگزاری مهر و همکاری در اتاق خبر پرس تیوی از دیگر سوابق رسانهای او است.
همچنین علیرضا زاکانی پیشتر در حکمی، عبدالمطهر محمدخانی رئیس سابق مرکز را بهعنوان مشاور شهردار و سخنگوی شهرداری تهران ابقا کرده بود.