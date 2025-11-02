\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062d\u0633\u0627\u0645 \u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0622\u0634\u0646\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u062a\u0648\u06cc\u06cc\u0646\u06cc \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u062a \u0631\u0633\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u062b\u0627\u0628\u062a\u06cc \u0648 \u0646\u0642\u062f\u0639\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0648\u06cc\u06cc\u062a\u0631 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f.\n\u0628\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc\u062f \u0622\u0642\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062b\u0627\u0628\u062a\u06cc \u0648 \u0646\u0642\u062f\u0639\u0644\u06cc \u062d\u0631\u0641\u200c\u0647\u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0632\u0646\u0646\u062f. \u0647\u0631 \u0686\u0647 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u060c \u0628\u0647\u062a\u0631!\n