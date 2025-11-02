En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کنایه حسام‌الدین آشنا به رسایی و ثابتی و نقدعلی!

حسام الدین آشنا مشاور سابق روحانی، در تویینی نسبت به اظهارت رسایی، ثابتی و نقدعلی در توییتر واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۳۸
| |
1965 بازدید

به گزارش تابناک، حسام الدین آشنا مشاور سابق روحانی، در تویینی نسبت به اظهارت رسایی، ثابتی و نقدعلی در توییتر واکنش نشان داد.

بگذارید آقایان رسایی و ثابتی و نقدعلی حرف‌هایشان را بزنند. هر چه بیشتر، بهتر!

کنایه حسام‌الدین آشنا به رسایی و ثابتی و نقدعلی!

اشتراک گذاری
برچسب ها
حسام الدین آشنا حمید رسایی نقدعلی
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش نیکزاد به توییت آذرمنصوری؛ این آدم‌ها را بزرگ نکنید! / امنیت و اتحاد مردم اولویت ماست
حمله رسایی به انتقاد حسن روحانی از آرای پایین نمایندگان مجلس
جنجال نماینده سوپرانقلابی با فائزه، زن سگ باز و لیاخوف!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۹۲ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c22
tabnak.ir/005c22