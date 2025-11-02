نوجوان ۱۲ ساله پدرش را کشت!

فرمانده انتظامی شهرستان اهر از وقوع قتل و دستگیری قاتل در کمتر از ۴ ساعت در این شهرستان خبر داد و گفت: قاتل فرزند ۱۲ ساله مقتول بوده که در کمتر از ۴ ساعت شناسایی شد.

به گزارش تابناک؛برنا نوشت: سرهنگ نعمت محمد زاده فرمانده انتظامی شهرستان اهر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع قتل در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله شخص فرمانده شهرستان به همراه ماموران انتظامی و پلیس آگاهی و عوامل قضایی برای بررسی موضوع در محل وقوع قتل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل با بررسی جوانب موضوع قاتل فرزند ۱۲ ساله مقتول بوده که در کمتر از ۴ ساعت شناسایی و طی بازجویی به عمل آمده اعتراف کرد که به جهت بازی و برخورد توپ به مادر خانواده با پدرش اختلاف پیدا کرده و با ضربات چاقو از ناحیه سینه پدرش را به قتل رسانده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با عنایت به اینکه قاتل زیر ۱۵ ساله بوده است، مستقیما برای بررسی و تحقیقات بعدی تحویل مقام قضایی گردید.

فرمانده انتظامی اهر خاطر نشان کرد: یکی از عوامل اصلی وقوع قتل‌ها عدم پایبندی برخی از خانواده‌ها به قوانین و مقررات و نظام اخلاقی، دینی و انسانی و نیز عدم تربیت و روابط سالم دربین افراد این خانواده‌ها است.