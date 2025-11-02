En
نوجوان ۱۲ ساله پدرش را کشت!

فرمانده انتظامی شهرستان اهر از وقوع قتل پدر به دست فرزند ۱۲ ساله خبر داد.
نوجوان ۱۲ ساله پدرش را کشت!

فرمانده انتظامی شهرستان اهر از وقوع قتل و دستگیری قاتل در کمتر از ۴ ساعت در این شهرستان خبر داد و گفت: قاتل فرزند ۱۲ ساله مقتول بوده که در کمتر از ۴ ساعت شناسایی شد.

به گزارش تابناک؛برنا نوشت: سرهنگ نعمت محمد زاده فرمانده انتظامی شهرستان اهر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع قتل در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله شخص فرمانده شهرستان به همراه ماموران انتظامی و پلیس آگاهی و عوامل قضایی برای بررسی موضوع در محل وقوع قتل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل با بررسی جوانب موضوع قاتل فرزند ۱۲ ساله مقتول بوده که در کمتر از ۴ ساعت شناسایی و طی بازجویی به عمل آمده اعتراف کرد که به جهت بازی و برخورد توپ به مادر خانواده با پدرش اختلاف پیدا کرده و با ضربات چاقو از ناحیه سینه پدرش را به قتل رسانده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با عنایت به اینکه قاتل زیر ۱۵ ساله بوده است، مستقیما برای بررسی و تحقیقات بعدی تحویل مقام قضایی گردید.

فرمانده انتظامی اهر خاطر نشان کرد: یکی از عوامل اصلی وقوع قتل‌ها عدم پایبندی برخی از خانواده‌ها به قوانین و مقررات و نظام اخلاقی، دینی و انسانی و نیز عدم تربیت و روابط سالم دربین افراد این خانواده‌ها است.

