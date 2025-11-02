۱۱/آبان/۱۴۰۴
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
1481
1481
بازدید
۹
پ
تصویری عجیب از مراسم افتتاح یک نمایشگاه در کشور!
کد خبر:
۱۳۳۷۸۲۳
تاریخ انتشار:
۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۲
02 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۷۸۲۳
|
۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۲
02 November 2025
|
1481
بازدید
1481
بازدید
|
۹
اشتراک گذاری
برچسب ها
افتتاح
نمایشگاه
مراسم
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیپلماسی فرهنگی از سنندج تا فرانکفورت
پزشکیان: تأسیسات هستهای را دوباره میسازیم
نمایشگاهی برای بو کشیدن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۶
انتشار یافته:
۹
ناشناس
|
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
8
پاسخ
کمک نیاز نیست چند نفر به یک نفر !
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
بهتر است به جزئیات توجه نکنید لطفاً
ناشناس
|
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
از بس مدیر داریم ماشاله . باز خوبه دکتر کمه وگرنه اونم چند نفری میبریدند
ناشناس
|
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
9
پاسخ
همه خود را رئیس برتر می دانند. این شهرت طلبی از افت های مدیریت کشور است
ناشناس
|
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
5
پاسخ
نمی دونم در بلاد کفر هم همین قدر عشق به تصویر و دیده شدن مسئولین وجود داره یا فقط مسئولین ما باید برای نشون دادن دستاورد هاشون تلاش کنند.
شاید مشکل از خود ما مردم هست که فرق بین مدیر خوب و بد رو فقط در ظواهر کار می بینیم و تفاوتی بین کسی که کار زیرساختی کرده و کسی که شلوغ کاری می کنه قائل نشدیم
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
مدیران عاشق خدمت عاشق دوربین عاشق میکروفون عاشق کلنگ عاشق روبان هر چی بگم کم گفتم از مدیران فعلی
ناشناس
|
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
2
پاسخ
خخخخ، مشکل داشتن با هم گفتن همتون بیاین با هم افتتاح کنید!
ناشناس
|
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
7
پاسخ
عجب مملکتی درست کردید. نمونه است.
ناشناس
|
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
2
پاسخ
حالا اینجا کجاست؟ و این پروفسورها کی هستند؟
