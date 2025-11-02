En
۱,۲۵۴ میلیارد تومان مازاد سود قطعی سالیانه طرح «حامی» مفید واریز شد

سود قطعی طرح سرمایه‌گذاری درآمد ثابت «حامی» مفید در بازه زمانی ابتدای آبان ۱۴۰۳ تا انتهای مهر ۱۴۰۴ محاسبه و مبلغ مازاد آن به حساب سرمایه‌گذاران این طرح واریز شد.
 ۱,۲۵۴ میلیارد تومان مازاد سود قطعی سالیانه طرح «حامی» مفید واریز شد

مجموع مبلغ مازاد سود قطعی طرح «حامی» مفید در سال مالی گذشته یعنی دوره زمانی آبان ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ پس از محاسبات صورت‌‌گرفته ۱,۲۵۴ میلیارد تومان برآورد شده که علاوه بر مبالغ سود ماهانه که در پایان هر ماه به قدرت خرید ایشان تعلق گرفته، به حساب سرمایه‌گذاران این طرح واریز شده است.

در سال مالی پیشین (منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۳) نیز مبلغ تکمیلی سود قطعی طرح «حامی» ۷۶۶ میلیارد تومان بود که در آبان ماه سال گذشته به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.

طرح «حامی» مفید یک طرح سرمایه‌گذاری است که به‌دلیل تغییر مداوم ترکیب دارایی‌ها، متفاوت بودن بازده انواع سرمایه‌گذاری و شرایط بازارهای مالی، نمی‌توان نرخ ثابتی را برای میزان بازده آن تعیین کرد. از این رو پس از پایان سال مالی، سود قطعی محاسبه می‌شود و درصورت وجود سود تکمیلی نسبت به مبلغی که به‌طور مستمر واریز شده است، مبلغ مازاد جداگانه واریز می‌شود.

در کارگزاری مفید، با امضای قرارداد مختص این طرح، حساب مشتریان حقوقی و حقیقی مشمول طرح «حامی» می‌شود. مشتریان می‌توانند بدون نگرانی از راکد ماندن سرمایه، از سود روزشمار و بدون نرخ شکست بهره‌مند شوند.

