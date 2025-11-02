تا به حال برایتان پیش آمده اپلیکیشن بانکی خود را جلوی دیگران باز کنید؟ بعضی مواقع هنگام پرداخت، انتقال وجه یا بررسی تراکنش‌ها، ممکن است موجودی حساب‌مان در معرض دید دیگران قرار ‌گیرد؛ چیزی که شاید برای بسیاری از ما به دلایل مختلفی خوشایند نباشد و البته ممکن است نمایش موجودی به دیگران برایمان خطرات امنیتی به همراه داشته باشد. در اپلیکیشن بلو برای این مسئله یک راه‌حل وجود دارد که خیلی هم ساده قابل استفاده است.





راه‌حل بلو برای حفظ حریم خصوصی شما

در اپلیکیشن بلو با قابلیت ساده و کاربردی «پنهان کردن موجودی» این نگرانی به‌طور کامل برطرف شده است.

نحوه استفاده از قابلیت پنهان کردن موجودی:

پنهان‌سازی موجودی: موجودی حساب شما در بالای صفحه اصلی بلو نمایش داده می‌شود. کافی‌ست یک بار روی مبلغ موجودی یا آیکون چشم (👁) زیر آن کلیک کنید. بلافاصله مبلغ موجودی به نقطه‌چین تبدیل شده و مخفی می‌شود. پنهان‌سازی جزئیات تراکنش‌ها: با فعال کردن این گزینه، لیست تراکنش‌های شما در همان صفحه نیز پنهان می‌شود. ارقام مبالغ تراکنش‌ها به نقطه‌چین تبدیل شده و از دید دیگران پنهان می‌ماند.

امنیت و راحتی دائمی

یکی از مزیت‌های کلیدی این قابلیت این است که تنها با یک بار فعال‌سازی، موجودی و تراکنش‌های شما برای همیشه مخفی خواهند ماند. فقط زمانی که خودتان تصمیم بگیرید، می‌توانید با کلیک مجدد روی نقطه‌چین یا آیکون چشم، مبالغ را دوباره مشاهده کنید.

با قابلیت «پنهان کردن موجودی» در بلو شما می‌توانید در کمتر از یک ثانیه و تنها با یک کلیک حریم خصوصی مالی خود را حفظ کرده و امنیت حساب خود را در فضاهای عمومی افزایش دهید. کافی است اپلیکیشن بلو را باز کنید، و با کلیک روی این قابلیت موجودی خود را پنهان کنید.