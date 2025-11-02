En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
از تو که پنهان نیست ولی از دیگران چرا

با یک چشم به هم زدن موجودی حساب‌تان را از دید دیگران پنهان کنید

در اپلیکیشن بلو با قابلیت ساده و کاربردی «پنهان کردن موجودی» این نگرانی به‌طور کامل برطرف شده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۱۱
| |
2 بازدید

با یک چشم به هم زدن موجودی حساب‌تان را از دید دیگران پنهان کنید

تا به حال برایتان پیش آمده اپلیکیشن بانکی خود را جلوی دیگران باز کنید؟ بعضی مواقع هنگام پرداخت، انتقال وجه یا بررسی تراکنش‌ها، ممکن است موجودی حساب‌مان در معرض دید دیگران قرار ‌گیرد؛ چیزی که شاید برای بسیاری از ما به دلایل مختلفی خوشایند نباشد و البته ممکن است نمایش موجودی به دیگران برایمان خطرات امنیتی به همراه داشته باشد. در اپلیکیشن بلو برای این مسئله یک راه‌حل وجود دارد که خیلی هم ساده قابل استفاده است.

راه‌حل بلو برای حفظ حریم خصوصی شما

در اپلیکیشن بلو با قابلیت ساده و کاربردی «پنهان کردن موجودی» این نگرانی به‌طور کامل برطرف شده است.

نحوه استفاده از قابلیت پنهان کردن موجودی:

  1. پنهان‌سازی موجودی: موجودی حساب شما در بالای صفحه اصلی بلو نمایش داده می‌شود. کافی‌ست یک بار روی مبلغ موجودی یا آیکون چشم (👁) زیر آن کلیک کنید. بلافاصله مبلغ موجودی به نقطه‌چین تبدیل شده و مخفی می‌شود.
  2. پنهان‌سازی جزئیات تراکنش‌ها: با فعال کردن این گزینه، لیست تراکنش‌های شما در همان صفحه نیز پنهان می‌شود. ارقام مبالغ تراکنش‌ها به نقطه‌چین تبدیل شده و از دید دیگران پنهان می‌ماند.

امنیت و راحتی دائمی

یکی از مزیت‌های کلیدی این قابلیت این است که تنها با یک بار فعال‌سازی، موجودی و تراکنش‌های شما برای همیشه مخفی خواهند ماند. فقط زمانی که خودتان تصمیم بگیرید، می‌توانید با کلیک مجدد روی نقطه‌چین یا آیکون چشم، مبالغ را دوباره مشاهده کنید.

با قابلیت «پنهان کردن موجودی» در بلو شما می‌توانید در کمتر از یک ثانیه و تنها با یک کلیک حریم خصوصی مالی خود را حفظ کرده و امنیت حساب خود را در فضاهای عمومی افزایش دهید. کافی است اپلیکیشن بلو را باز کنید، و با کلیک روی این قابلیت موجودی خود را پنهان کنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بلو بانک سامان حساب مخفی انتقال وجه
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۵ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c1b
tabnak.ir/005c1b