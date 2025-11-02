En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا امشب عراقچی به عمان می رود؟!

سفر امشب و برنامه‌ریزی‌نشده وزیرخارجه به عمان را تکذیب شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۰۱
| |
723 بازدید
|
۳

آیا امشب عراقچی به عمان می رود؟!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع آگاه ادعای یک رسانه‌ عمانی مبنی بر سفر امشب و برنامه‌ریزی‌نشده وزیرخارجه به عمان را تکذیب کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عمان احمد عراقچی عباس عراقچی تکذیب
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر امشب عراقچی به عمان «کذب» است
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عمان در نیویورک
تصویر خروج تیم مذاکره کننده ایرانی از محل مذاکرات
تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان
حضور عراقچی در نمایشگاه کتاب مسقط خبرساز شد/رونمایی ترجمه عربی «قدرت مذاکره»
گزارش اینستاگرامی عراقچی از رایزنی‌هایش در مسقط
عراقچی: یکشنبه در عمان؛ مذاکرات وارد فاز جزئیات می‌شود
پالس مثبت و مشروط عراقچی برای مذاکره با آمریکا؛ اعراب به خط شدند!
علت انتخاب عمان برای پاسخ به آمریکا چه بود؟
خط قرمزی که عراقچی از آن عبور نکرد!
عراقچی: محل مذاکرات را نه آمریکا تعیین می‌کند نه ایران
با ۵ مدیر ارشد و جوان بانک مرکزی آشنا شوید + عکس
جزئیات سفر عراقچی به عمان
نگرانی رهبر انقلاب از حکم جائرانه برای احمد عراقچی
عراقچی از عراق به عمان رفت
عراقچی: توافق در دسترس است
محکومیت سیف به ۱۰ سال و عراقچی به ۸ سال حبس
عراقچی به مسقط می‌رود
دیدار وزرای خارجه ایران و عمان
محسنی ثانی: گفت‌وگوهای رم شفاف‌تر اما هنوز در بیم و امید
جزئیات گفتگوی تلفنی وزیر خارجه عمان با عراقچی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
2
0
پاسخ
خانواده شهدا جوابت را میدهند اقای عراقچی اگر بفکر مذاکره باشی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
ایشون انجام وظیفه میکنند، تصمیم گیرن رفتن یا نرفتن نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
1000%
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۵ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c1R
tabnak.ir/005c1R