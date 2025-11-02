آیا سیدمحمد خاتمی، قوانین فیزیک را نقض کرد؟!

کاربران در فضای مجازی با اشاره به سن ۸۲ سالگی آقای خاتمی، اصالت فیلم مربوط به پینگ بازی کردن وی را زیر سؤال برده بودند. یکی از نزدیکان سیدمحمد خاتمی توضیح داد: «آقای خاتمی هر روز صبح ورزش می‌کنند، رژیم غذایی منظمی دارند و همیشه مراقب تغذیه خود هستند. ایشان به‌اندازه غذا می‌خورند و از تحرک روزانه غافل نمی‌مانند.»

پس از انتشار ویدیویی از سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران در حال بازی پینگ‌پنگ، موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به‌راه افتاد. بسیاری از کاربران با تردید نسبت به اصالت این ویدئو، مدعی شدند که صحنه‌ها با هوش مصنوعی ساخته شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این ویدئو کاملاً واقعی است و همه افراد حاضر در آن نیز اشخاص حقیقی هستند.

یکی از نزدیکان سیدمحمد خاتمی توضیح داد: «آقای خاتمی هر روز صبح ورزش می‌کنند، رژیم غذایی منظمی دارند و همیشه مراقب تغذیه خود هستند. ایشان به‌اندازه غذا می‌خورند و از تحرک روزانه غافل نمی‌مانند.»

کاربران در فضای مجازی با اشاره به سن ۸۲ سالگی آقای خاتمی، اصالت تصاویر را زیر سؤال برده بودند. با این حال برای رفع هرگونه تردید، «هفت صبح» مجموعه‌ای از عکس‌های اختصاصی و تأییدشده از بازی پینگ‌پنگ سیدمحمد خاتمی را منتشر می‌کند. این تصاویر توسط ‌محمود عارفی‌ قوچانی ثبت شده و برای نخستین‌بار در اختیار ‌روزنامه هفت صبح قرار گرفته است.

این تصاویر نشان می‌دهد خاتمی از هوش مصنوعی بی‌نیاز است و از هوش جسمی و انرژی واقعی برخوردار است. آن‌قدر که با چالاکی، توپ را به سمت حریف پرتاب می‌کند و لبخند همیشگی‌اش از چهره‌اش محو نمی‌شود.