آیا سیدمحمد خاتمی، قوانین فیزیک را نقض کرد؟!

کاربران در فضای مجازی با اشاره به سن ۸۲ سالگی آقای خاتمی، اصالت فیلم مربوط به پینگ بازی کردن وی را زیر سؤال برده بودند. یکی از نزدیکان سیدمحمد خاتمی توضیح داد: «آقای خاتمی هر روز صبح ورزش می‌کنند، رژیم غذایی منظمی دارند و همیشه مراقب تغذیه خود هستند. ایشان به‌اندازه غذا می‌خورند و از تحرک روزانه غافل نمی‌مانند.»
کد خبر: ۱۳۳۷۷۸۵
| |
674 بازدید
|
۱

آیا سیدمحمد خاتمی، قوانین فیزیک را نقض کرد؟!

پس از انتشار ویدیویی از سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران در حال بازی پینگ‌پنگ، موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به‌راه افتاد. بسیاری از کاربران با تردید نسبت به اصالت این ویدئو، مدعی شدند که صحنه‌ها با هوش مصنوعی ساخته شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این ویدئو کاملاً واقعی است و همه افراد حاضر در آن نیز اشخاص حقیقی هستند.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ یکی از نزدیکان سیدمحمد خاتمی توضیح داد: «آقای خاتمی هر روز صبح ورزش می‌کنند، رژیم غذایی منظمی دارند و همیشه مراقب تغذیه خود هستند. ایشان به‌اندازه غذا می‌خورند و از تحرک روزانه غافل نمی‌مانند.»

کاربران در فضای مجازی با اشاره به سن ۸۲ سالگی آقای خاتمی، اصالت تصاویر را زیر سؤال برده بودند. با این حال برای رفع هرگونه تردید، «هفت صبح» مجموعه‌ای از عکس‌های اختصاصی و تأییدشده از بازی پینگ‌پنگ سیدمحمد خاتمی را منتشر می‌کند. این تصاویر توسط ‌محمود عارفی‌ قوچانی   ثبت شده و برای نخستین‌بار در اختیار ‌روزنامه هفت صبح قرار گرفته است.

این تصاویر نشان می‌دهد خاتمی از هوش مصنوعی بی‌نیاز است و از هوش جسمی و انرژی واقعی برخوردار است. آن‌قدر که با چالاکی، توپ را به سمت حریف پرتاب می‌کند و لبخند همیشگی‌اش از چهره‌اش محو نمی‌شود.

 

آیا سیدمحمد خاتمی، قوانین فیزیک را نقض کرد؟!

آیا سیدمحمد خاتمی، قوانین فیزیک را نقض کرد؟!

آیا سیدمحمد خاتمی، قوانین فیزیک را نقض کرد؟!

آیا سیدمحمد خاتمی، قوانین فیزیک را نقض کرد؟!

آیا سیدمحمد خاتمی، قوانین فیزیک را نقض کرد؟!

آیا سیدمحمد خاتمی، قوانین فیزیک را نقض کرد؟!

 

 

سیدمحمد خاتمی پینگ پنگ بازی هوش مصنوعی فیک بازی پینگ‌پنگ
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
محمد قاسمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
عکسا پر از باگه مهندس
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
