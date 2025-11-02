En
پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهور الجزایر

رئیس جمهور به مناسبت فرارسیدن روز ملی الجزایر به رئیس جمهور این کشور، تبریک گفت.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور با ابراز صمیمانه‌ترین تبریکات خود، به مناسبت فرارسیدن هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی الجزایر، به «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور و مردم این کشور گفت: اطمینان دارم در سایه پیوندهای تاریخی و مشترکات دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متعدد موجود، شاهد گسترش بیش از پیش روابط در راستای منافع و مصالح دو ملت خواهیم بود.

پزشکیان تصریح کرد: روحیه استعمار ستیزی، استقلال‌طلبی و رشادت‌های مردم و رهبران الجزایر طی دهه‌ها مبارزه آزادی‌خواهانه علیه استعمار، همواره منبعی الهام‌بخش برای ملت‌ها و رهبران آزادی‌خواه جهان بوده است.

ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
