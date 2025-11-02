En
مدیرعامل جدید پرسپولیس انتخاب شد

با تصمیم هیات مدیره، جانشین رضا درویش و مدیرعامل جدید پرسپولیس انتخاب شد.
مدیرعامل جدید پرسپولیس انتخاب شد

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، صبح امروز نشست هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار شد و با رای تمام اعضای هیات مدیره، پیمان حدادی به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برگزیده شد.

پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس هیات مدیره
