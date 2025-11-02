En
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۱ آبان

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: یکشنبه ۱۱ آبان

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

106,263,000

طلای 18 عیار / 740

104,846,000

طلای ۲۴ عیار

141,682,000

طلای دست دوم

104,846,090

آبشده کمتر از کیلو

460,380,000

مثقال طلا

460,400,000

انس طلا

4,002.28

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,116,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,051,500,000

نیم سکه تک فروشی

582,100,000

ربع سکه تک فروشی

338,500,000

سکه گرمی تک فروشی

165,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,045,000,000

نیم سکه (قبل 86)

525,000,000

ربع سکه (قبل 86)

270,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

89,260,000

حباب سکه بهار آزادی

24,710,000

حباب نیم سکه

68,740,000

حباب ربع سکه

81,500,000

حباب سکه گرمی

38,870,000
