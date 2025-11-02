En
قیمت خودرو امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 11 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۳۵
| |
3 بازدید

قیمت خودرو امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 11 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو با روندی آرام و تا حدی کاهشی به کار خود ادامه داد. در حال حاضر نشانه‌هایی از ثبات نسبی در رفتار معامله‌گران مشاهده می‌شود و حجم معاملات در سطحی پایین‌تر از میانگین ماه‌های گذشته قرار دارد. خریداران مصرفی خرید خود را به تعویق انداخته‌اند و فعالان سرمایه‌ای نیز با احتیاط بیشتری وارد موقعیت‌های جدید می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در این شرایط، نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا همچنان مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده جهت قیمت‌ها هستند. تثبیت نسبی نرخ ارز در محدوده کنونی و کنترل عرضه از سوی تولیدکنندگان، سبب شده نوسانات قیمتی در بازار آزاد محدود شود. در نهایت، رفتار بازار در روزهای اخیر بیش از هر چیز بازتابی از انتظارات نسبت به سیاست‌های ارزی و روند عرضه محصولات جدید است.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴

وانت آریسان در صدر فهرست تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی قرار دارد. بر همین مبنا، این سدان داخلی نسبت به روز گذشته 41 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 715 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، دنا پلاس بورسی رشد هشت میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 101 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

میان محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس، ساینا GX دوگانه‌سوز و کوییک S رشد دو میلیون تومانی را تجربه کردند تا به ترتیب با نرخ‌های یک میلیارد و 548 میلیون تومان، 722 میلیون تومان و 650 میلیون تومان در بازار عرضه شوند.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴

چانگان CS35 بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای مونتاژی را پشت سر گذاشت. بر همین اساس، این کراس‌اوور مونتاژی 45 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ دو میلیارد و 295 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، هایما S5 پرو افت 28 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص دو میلیارد و 117 میلیون تومان ایستاد.

رسپکت 2 نسبت به روز گذشته 31 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و 840 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از طرف دیگر، دیگنیتی پرایم افت قیمت پنج میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ دو میلیارد و 235 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

کی‌ام‌سی A5 که در سایت کرمان‌موتور مونتاژ می‌شود، رشد 20 میلیون تومانی را تجربه کرد و با قیمت دو میلیارد و 220 میلیون تومان به معاملات امروز رسید. همچنین، کی‌ام‌سی SR3 نسبت به روز گذشته 18 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 658 میلیون تومان در بازار عرضه شود.

میان محصولات سایر شرکت‌ها، لوکانو L7 افت قیمت 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و 375 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، فردا 511 رشد 10 میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ یک میلیارد و 270 میلیون تومان به بازار خودرو رسید.

برچسب ها
خودروی بازار خودرو‌ قیمت خودرو‌ ایران‌خودرو سایپا چانگان Uni-K خرید خودروی برقی خودرو وارداتی خودرو داخلی خودرو خارجی خبر فوری
