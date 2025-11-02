روسیه مرگبارترین زیردریایی جهان را عملیاتی کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روز شنبه (به وقت مسکو) زیردریایی هستهای جدید خود به نام «خاباروفسک» (Khabarovsk) را در مراسمی در شهر سورودوینسک به آب انداخته است.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ «خاباروفسک» به عنوان اولین زیردریایی سری تولید انبوه روسیه برای حمل پهپادهای زیرآبی هستهای «پوسایدون» شناخته میشود و نمادی از تقویت توان دریایی مسکو در اقیانوسها به شمار میرود.
گفته میشود این زیردیایی غولپیکر (با ۱۲۰ متر طول) میتواند تا ۱۲ فروند زیردریایی بدون سرنشین «پوسایدون» را حمل کند، سلاحی مرگبار که برای انجام حمله اتمی در زیر دریا طراحی شده است.
آنچه روسها میگویند؛ گزارشهای رسانههای تخصصی و دولتی روسیه «خاباروفسک» را زیردریاییای ویژه و نسبتاً بزرگ توصیف کردهاند که از بدنه بازمهندسیشده بهره میبرد و با هدف حمل وسایل زیرآبی دوربرد و رباتیک ساخته شده است. هرچند جزئیات دقیق محرمانه است و آن را به «معماییترین زیردریایی روسیه» تبدیل کرده است.تحلیلگران نظامی بینالمللی میگویند حضور زیردریاییهای ویژه حامل پهپادهای زیردریایی و سامانههای رباتیک میتواند الگوی عملیات زیرسطحی و بازدارندگی راهبردی را تغییر دهد و ابعاد تازهای به رقابت زیرسطحی میان قدرتهای بزرگ بیفزاید.
تمامی آنچه از زیردریایی بدون سرنشین «پوسایدون» میدانیم«خاباروفسک» میتواند تا ۱۲ فروند زیردریایی بدون سرنشین ««پوسایدون» را حمل کند، سلاحی که برای حمله اتمی طراحی شده است.اما پوسایدون سلاحی منحصربفرد است که تنها ارتش روسیه مالک آن است؛ این وسیله نقلیه زیرآبی (UUV) به منظور اجرای عملیات تهاجمی استراتژیک علیه ناوگان دریایی دشمن یا اهداف ساحلی طراحی شده و اخیراً در نوامبر ۲۰۲۵، آزمایشهای موفقی را پشت سر گذاشته است.
این سیستم با بهرهگیری از یک راکتور اتمی کوچک، امکان حرکت با سرعت بالا (تا حدود ۱۸۵ کیلومتر در ساعت) و در عمقهای زیاد (تا ۱۰۰۰ متر) را برای مسافتهای طولانی هزاران کیلومتری فراهم میکند، بدون نیاز به سوختگیری مجدد. این ویژگی، برد عملیاتی نامحدود و دشواری در رهگیری آن را تضمین مینماید.این زیردریایی بدون سرنشین همچنین قادر به حمل سرجنگی اتمی با قدرت انفجاری ۲ مگاتن (هزاران برابر قدرت بمب اتمی هیروشیما) است. در صورت انفجار، علاوه بر اثرات انفجاری مستقیم، موجهای رادیواکتیو گستردهای ایجاد میشود که میتواند صدها کیلومتر از نواحی ساحلی را آلوده و ویران سازد – پدیدهای معادل با «سونامی اتمی».
به آباندازی خاباروفسک در حالی رخ میدهد که روسیه در حال تقویت حضور خود در قطب شمال و اقیانوسهای جهانی است. این زیردریایی نه تنها برای حمل «پوسایدون» بلکه برای عملیات تهاجمی و دفاعی در برابر تهدیدات زیرآبی طراحی شده و میتواند تعادل قدرت دریایی در منطقه را تغییر دهد.
محرمانگی کامل در خصوص جزئیاتزیردریایی هستهای «خاباروفسک»، به عنوان اولین واحد از کلاس پروژه ۰۹۸۵۱ نیروی دریایی روسیه، به دلیل نقش استراتژیک و حساس خود در حمل و پرتاب پهپادهای زیرآبی هستهای «پوسایدون»، جزئیات فنی و عملیاتی گستردهای از آن محرمانه و طبقهبندیشده باقی مانده است.
این طبقهبندی، بخشی از سیاستهای امنیتی روسیه برای حفظ برتری نظامی در برابر رقبای جهانی، به ویژه در حوزه تسلیحات هستهای دریایی، است. اطلاعات عمومی موجود عمدتاً بر پایه تصاویر ماهوارهای، گزارشهای تحلیلی و نشتهای محدود از منابع روسی به دست آمده است و جنبههای کلیدی مانند مشخصات دقیق فنی، سیستمهای رادارگریزی و قابلیتهای رزمی آن همچنان «به شدت محرمانه» توصیف میشود و از سوی دیگر ناتو اشتیاق بالایی برای به دست آوردن هر نوع اطلاعاتی از این هیولای اقیانوسها دارد.