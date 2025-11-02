میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادعای روزنامه فرانسوی از پرونده دیگر علیه پژمان!

روزنامه فرانسوی لیبراسیون روز شنبه در گزارشی درباره پرونده پژمان جمشیدی سخنان زنی ۳۱ ساله را منتشر کرد که این بازیگر سرشناس سینمای ایران را به تلاش برای آزار جنسی متهم کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۱۰
| |
5631 بازدید

ادعای روزنامه فرانسوی از پرونده دیگر علیه پژمان!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، در حالی که چندی پیش یک خانم ۲۰ ساله مدعی تعرض یک سوپراستار سینما به وی شده و بر همین اساس از این فرد شکایت کرده، یک تهیه‌کننده سینما در ایام بازداشت این بازیگر مشهور ادعایی درباره تکرار این موضوع در گذشته مطرح کرد.

اکنون که این بازیگر با گذاشتن وثیقه‌ برای دیدار با خانواده‌اش به خارج از کشور رفته، روزنامه فرانسوی لیبراسیون مدعی پیدا شدن سروکله یک زن دیگر در این پرونده شده و ادعای تازه‌ای را درباره وی مطرح کرده است.

این روزنامه در شماره امروز خود با انتشار گزارشی درباره سوپراستار سینمای ایران سخنان زنی ۳۱ ساله را منتشر کرده که این بازیگر سرشناس را به تلاش برای آزار جنسی متهم کرده است.

هنوز هیچ مرجع رسمی یا وکلای بازیگر مذکور واکنشی نسبت به این ادعا نشان نداده‌اند.

برچسب ها
پژمان جمشیدی فوتبالیست سابق بازیگر اتهام ترکیه کانادا
