به گزارش تابناک به نقل از فارس، «بدر البوسعیدی»، وزیر امور خارجه عمان امروز شنبه در همایش سالانه «گفتوگوی منامه» که با همکاری موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک (IISS) برگزار شد، گفت: اقدامات عمدی اسرائیل برای طولانی کردن تنش منجر به کشته شدن صدها غیرنظامی بیگناه ایرانی شد.
البوسعیدی تاکید کرد که اسرائیل و نه ایران منبع اصلی ناامنی در منطقه است.
وی تصریح کرد که امنیت واقعی برپایه سیاستهای منزویسازی، مهار یا طرد و به حاشیه راندن بنا نمیشود بلکه بر اساس سیاستهای جامع که همه کشورها را در برمیگیرد و تعامل مثبت بین کشورهای منطقه به دست میآید.
رئیس دستگاه دیپلماسی عمان اظهار داشت که ایران علیرغم همه تجاوزات اسرائیل، با خویشتنداری قابل توجه واکنش نشان داد، درست همانطور که وقتی این رژیم کنسولگری ایران در سوریه را بمباران کرد یا هنگامی که سفیرش در لبنان را زخمی کرد و یا زمانی که یکی از مذاکرهکنندگان ارشد فلسطینی در تهران را ترور کرد.
البوسعیدی گفت که چنین اقدامات خرابکارانهای نقض جدی قوانین بینالمللی است و به وضوح نشان میدهد که اسرائیل - نه ایران - منبع اصلی ناامنی در منطقه است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه سیاستهای طردگرایانه به افراطگرایی و بیثباتی دامن میزند، در حالی که مشارکت جامع به ایجاد فضایی از اعتماد، احترام متقابل و رفاه مشترک کمک میکند، خواستار ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقهای شد که شامل همه کشورها از جمله ایران، عراق و یمن برای مقابله مؤثر با چالشهای مشترک باشد.
وزیر امور خارجه عمان همچنین با اشاره به حمله اسرائیل به خاک ایران در جریان مذاکرات هستهای، گفت که مسقط، آمریکا و ایران را به ازسرگیری گفتگوها ترغیب میکند.