انسداد ۸ سایت فاقد مجوز فروش بلیت هواپیما

به گزارش تابناک به نقل از سازمان هواپیمای کشوری، سازمان هواپیمای کشوری اعلام کرد که بهدنبال نظارتهای دقیق و بررسی مستندات مربوط به فروش بلیتهای الکترونیکی، ۸ وبسایت فاقد مجوز فعالیت، به منظور انسداد به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاههای استان تهران معرفی شدند.
بر اساس مستندات بهدستآمده از فعالیت غیرمجاز این وبسایتها سازمان هواپیمایی کشوری طی مکاتبهای رسمی، خواستار انسداد سایتها و درگاههای بانکی مرتبط با آنها از سوی مراجع ذیصلاح شد.
در متن این نامه تأکید شده است که با توجه به اینکه سایتهای فاقد مجوز با هدف شکلدهی بازار سیاه و عرضه بلیت در کانالهای غیررسمی ایجاد شدهاند و از آنجا که فعالیت آنها برخلاف مواد (۲) و (۳) آئیننامه اجرایی بند (الف) ماده (۱) مصوبه هیأت وزیران است، لذا صدور دستور انسداد این سایتها و درگاههای بانکی مورد استفاده آنها از مرجع محترم قضائی مورد درخواست است.
سازمان هواپیمایی کشوری به مسافران هوایی توصیه کرد در هنگام خرید بلیت، فقط از طریق سایت شرکتهای هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی هوایی دارای مجوز از این سازمان مندرج در پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانی www.caa.gov.ir اقدام کنند.