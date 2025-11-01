جانشین پلیس راه فراجا از ممنوعیت تردد در محور چالوس از جنوب به شمال و یک‌طرفه شدن مسیر از پل زنگوله به سمت تهران از ساعت ۱۹ امشب خبر داد.

عکس آرشوی است.

به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۸:۰۰ امروز (شنبه ۱۰ آبان) تردد کلیه وسایل نقلیه از جنوب به شمال، در مسیر ابتدای آزادراه تهران شمال به سمت چالوس و مرزن‌آباد ممنوع شده است.

وی افزود: به منظور تسهیل در عبور و مرور و تخلیه بار ترافیکی سنگین محور چالوس، از ساعت ۱۹:۰۰ امروز، مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ محبی با تأکید بر لزوم همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه خاطرنشان کرد: اجرای این محدودیت‌ها موقت بوده و تا زمان عادی شدن ترافیک در محور چالوس ادامه خواهد داشت. رانندگان می‌توانند پیش از حرکت، آخرین وضعیت جاده‌ها را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راهور استعلام کنند.