جاده چالوس یکطرفه می‌شود

جانشین پلیس راه فراجا از ممنوعیت تردد در محور چالوس از جنوب به شمال و یک‌طرفه شدن مسیر از پل زنگوله به سمت تهران از ساعت ۱۹ امشب خبر داد.
جاده چالوس یکطرفه می‌شود

عکس آرشوی است.

به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۸:۰۰ امروز (شنبه ۱۰ آبان) تردد کلیه وسایل نقلیه از جنوب به شمال، در مسیر ابتدای آزادراه تهران شمال به سمت چالوس و مرزن‌آباد ممنوع شده است.

وی افزود: به منظور تسهیل در عبور و مرور و تخلیه بار ترافیکی سنگین محور چالوس، از ساعت ۱۹:۰۰ امروز، مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ محبی با تأکید بر لزوم همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه خاطرنشان کرد: اجرای این محدودیت‌ها موقت بوده و تا زمان عادی شدن ترافیک در محور چالوس ادامه خواهد داشت. رانندگان می‌توانند پیش از حرکت، آخرین وضعیت جاده‌ها را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راهور استعلام کنند.

 

