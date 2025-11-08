اگر ابتلا به فراموشی همیشه برای شما یک نگرانی بوده است باید گفت ۳ عامل بیش از بقیه عوامل باید موجوب نگرانی شما بشوند. طی سالها مسایل مختلف از جمله ساعت به خواب رفتن و نیز نوشیدن الکل با از دست رفتن حافظه مرتبط دانسته شدهاند. اما با نگاهی به آمار بیش از ۲۰ هزار فرد بالای ۶۵ سال طی یک بازه زمانی ۳۰ ساله، محققان به این نتیجه رسیدند ۳ شیوه زندگی بیش از هر چیز دیگری بر ابتلا به فراموشی اثرگذار هستند. این ۳ عامل عبارتند از: نداشتن سرگرمی، چاقی بیش از حد و بیش از اندازه نشستن در طول روز.
به گزارش تابناک، طبق نتیجه تحقیق یادشده ۳ عامل یادشده بیش از هر عامل دیگری میتوانند خطر ابتلای فرد به فراموشی را افزایش دهند. پس میتوان گفت شرکت کردن در یک کلاس و آموختن هنر یا مهارت جدید به طور منظم، مراقبت از حجم کالری دریافتی برای بدن یک فرد و نیز تلاش برای هرجه کمتر نشستن در واقع بهترین روشها برای پیش گیری از ابتلا به اختلال غیر قابل درمان فراموشی هستند.
پیتر هادومیت اقتصاددانی که این تحقیق زیر نظر او انجام شد گفته است: «تحقیق انجام شده ما شواهدی را ارایه میدهد. دانشمندان ادعا کردهاند آگاهی در مورد عوامل منفی اثرگذار بر روی احتمال ابتلا به کاهش فعالیت مغزی میتواند به کاهش احتمال بروز این مشکل کمک کند.»
تحقیق انجام شده نشان داده است که ۱۰ درصد از افراد بالای ۶۵ سال در آمریکا احتمالا به فراموشی مبتلا میشوند؛ که این رقمی برابر با ۷ میلیون نفر میشود. اگر شرایط اجتماعی و جمعیتی آمریکا با همین روند موجود ادامه یابد این رقم تا سال ۲۰۴۰ به ۱۲ میلیون میرسد. این تحقیق توسط شرکت RAND، که موسسهای غیردولتی و تحقیقاتی است و در کالیفرنیا قرار دارد، انجام شد و شرکت جینه تک تامین مالی آن را بر عهده داشت.