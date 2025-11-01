واکنش سردار آزمون به شایعات جنجالی

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0627\u062a\u06cc \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646\u060c \u0645\u0647\u0627\u062c\u0645 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0634\u062e\u0635\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\n