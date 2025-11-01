En
واکنش سردار آزمون به شایعات جنجالی

در پی انتشار گسترده شایعاتی مبنی بر دستگیری سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در امارات، این بازیکن با انتشار یک استوری کوتاه در صفحه شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داد
واکنش سردار آزمون به شایعات جنجالی

به گزارش تابناک، در پی انتشار گسترده شایعاتی مبنی بر دستگیری سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در امارات، این بازیکن با انتشار یک استوری کوتاه در صفحه شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داد

