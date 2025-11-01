En
تقدیر رسانه پرتغال از برد استقلال

یکی از رسانه‌های مطرح فوتبال پرتغال واکنش جالبی به صدرنشینی استقلال نشان داده است.
تقدیر رسانه پرتغال از برد استقلال

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ رسانه پرتغالی «O Jogo» واکنش جالبی به پیروزی استقلال مقابل آلومینیوم اراک داشت و نوشت که شاگردان ریکاردو ساپینتو با نمایش منظم و منسجم، صدر جدول لیگ برتر ایران را حفظ کرده‌اند. این رسانه معتبر پرتغالی تاکید کرد که تیم ساپینتو با ادامه روند رو به رشد خود، فاصله‌ای ایمن با تعقیب‌کنندگان جدول ایجاد کرده است.

برای استقلال، این پیروزی بیش از سه امتیاز اهمیت داشت. تیم ساپینتو که در هفته‌های اخیر نمایش‌های متفاوت و گاهی متزلزل داشت، برابر آلومینیوم نشان داد توانسته انسجام خود را باز یابد. ساپینتو که از زمان حضورش در ایران با فشار زیادی روبه‌رو بوده و مسئولیت آماده نگه داشتن تیم در لیگ و لیگ قهرمانان آسیا را همزمان بر عهده دارد، با چهارمین برد متوالی سه برد در لیگ و یک برد در آسیا توانست تعادل تاکتیکی و روحیه بازیکنانش را به خوبی به نمایش بگذارد.

پیگیری نتایج استقلال و عملکرد ساپینتو در فوتبال ایران نکته جالبی است که رسانه‌های پرتغالی همچنان آن را رصد می‌کنند. مربی سابق و ملی‌پوش پرتغال نشان داده است که می‌تواند با مدیریت هوشمندانه ترکیب و تغییرات تاکتیکی دقیق، تیمی منسجم و قابل اعتماد بسازد و استقلال را در مسیر موفقیت هم در لیگ برتر و هم در آسیا قرار دهد.

ساپینتو استقلال آلومینیوم اراک لیگ قهرمانان آسیا
