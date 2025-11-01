En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بحرین: صلح منطقه در گرو حل دیپلماتیک هسته‌ای ایران

وزیر خارجه بحرین تاکید کرد که تلاش‌ها برای برقراری امنیت در منطقه باید با خواسته‌های مردم منطقه از جمله حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران از راه مذاکره همسو باشد.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۳۴
| |
346 بازدید
بحرین: صلح منطقه در گرو حل دیپلماتیک هسته‌ای ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «عبد اللطیف بن راشد الزیانی» وزیر خارجه بحرین امروز شنبه در بیست و یکمین دور مجمع گفت‌وگوی منامه با موضوع «تامین امنیت خلیج فارس» برگزار شد، تاکید کرد که تلاش‌ها برای برقراری امنیت در منطقه باید همراه با حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران از راه ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران انجام شود؛ به شکلی که خواسته‌های مردم منطقه را برآورده کند.

وزیر خارجه بخرین همچنین گفت که این تلاش‌ها باید با حمایت از لبنان در اجرای قطعنامه شماره ۱۷۰۱ شورای امنیت و توافقنامه طائف، کمک به سوریه در مسیر خود به سوی ثبات، حمایت از اقدامات عربستان و عمان برای تقویت صلح در یمن و میانجی‌گری‌های کمیته چهارجانبه برای حل مسالمت‌آمیز در سودان همراه باشد.

الزیانی در این جلسه تاکید کرد: امنیت واقعی چند بعدی نیازمند همکاری صادقانه و مستمر کشور‌ها بوده و باید بر اساس رویکردی همسو با خواسته‌های ملت‌های منطقه باشد.

وزیر خارجه بحرین در ادامه بهترین راه حل اختلافات را درک متقابل و گفت‌و‌گو دانست و تاکید کرد که ۲ عمصر اصلی تقویت همزیستی و اعتماد، آموزش و تبادل فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین (بنا)، او تاکید کرد که امنیت نیازمند حمایت از تمامیت ارضی و حفظ جان مردم بوده و در این زمینه همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی اهمیت دارد.

الزیانی با اشاره به میزبانی کشورش از ائتلاف مشترک دریایی، توافق‌های دفاع مشترک کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس را مهم دانست و گفت: توسعه اقتصادی و ادغام منطقه‌ای از عوامل اصلی برقراری امنیت است و در این زمینه تقویت روابط اقتصادی برای کاهش احتمال درگیری‌ها اهمیت دارد.

وزیر خارجه بحرین در ادامه نیز درباره درگیری‌های موجود در منطقه تاکید کرد که ناامنی موجود به درگیری ۲ طرف فلسطینی و اسرائیلی باز می‌گردد، اما ما نسبت به تلاش‌های بین‌المللی اخیر برای حل اختلافات از جمله طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا امیدوار هستیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر خارجه بحرین پرونده هسته‌ای فلسطین اسرائیل شورای همکاری خلیج فارس
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عمان: ایران برای مذاکرات سازنده آمادگی نشان داده است
رشد ۹۵۰ درصدی مدال‌آوری ایران در بحرین
عربستان خبر داشت اسرائیل به ایران حمله می‌کند!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005byk
tabnak.ir/005byk