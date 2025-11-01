به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «عبد اللطیف بن راشد الزیانی» وزیر خارجه بحرین امروز شنبه در بیست و یکمین دور مجمع گفتوگوی منامه با موضوع «تامین امنیت خلیج فارس» برگزار شد، تاکید کرد که تلاشها برای برقراری امنیت در منطقه باید همراه با حلوفصل پرونده هستهای ایران از راه ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران انجام شود؛ به شکلی که خواستههای مردم منطقه را برآورده کند.
وزیر خارجه بخرین همچنین گفت که این تلاشها باید با حمایت از لبنان در اجرای قطعنامه شماره ۱۷۰۱ شورای امنیت و توافقنامه طائف، کمک به سوریه در مسیر خود به سوی ثبات، حمایت از اقدامات عربستان و عمان برای تقویت صلح در یمن و میانجیگریهای کمیته چهارجانبه برای حل مسالمتآمیز در سودان همراه باشد.
الزیانی در این جلسه تاکید کرد: امنیت واقعی چند بعدی نیازمند همکاری صادقانه و مستمر کشورها بوده و باید بر اساس رویکردی همسو با خواستههای ملتهای منطقه باشد.
وزیر خارجه بحرین در ادامه بهترین راه حل اختلافات را درک متقابل و گفتوگو دانست و تاکید کرد که ۲ عمصر اصلی تقویت همزیستی و اعتماد، آموزش و تبادل فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین (بنا)، او تاکید کرد که امنیت نیازمند حمایت از تمامیت ارضی و حفظ جان مردم بوده و در این زمینه همکاری با شرکای منطقهای و بینالمللی اهمیت دارد.
الزیانی با اشاره به میزبانی کشورش از ائتلاف مشترک دریایی، توافقهای دفاع مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را مهم دانست و گفت: توسعه اقتصادی و ادغام منطقهای از عوامل اصلی برقراری امنیت است و در این زمینه تقویت روابط اقتصادی برای کاهش احتمال درگیریها اهمیت دارد.
وزیر خارجه بحرین در ادامه نیز درباره درگیریهای موجود در منطقه تاکید کرد که ناامنی موجود به درگیری ۲ طرف فلسطینی و اسرائیلی باز میگردد، اما ما نسبت به تلاشهای بینالمللی اخیر برای حل اختلافات از جمله طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا امیدوار هستیم.