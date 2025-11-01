En
قاتل فراری را شناسایی کنید

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران از شهروندان خواست در شناسایی قاتل فراری شهریار همکاری کنند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرهنگ علی خدابخشی، رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران، اعلام کرد: دستور انتشار بدون پوشش عکس متهم به قتل «جلیل الفتی نامبانی» از سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار صادر شده است.

وی افزود: تحقیقات پرونده قتل توسط کارآگاهان پلیس آگاهی ادامه دارد و قاتل فراری تاکنون دستگیر نشده است. این فرد در سال ۱۳۹۹ مرتکب قتل در شهرستان شهریار شده است.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا داشتن اطلاعات درباره این متهم، مراتب را به شماره‌های ۰۲۱۲۱۸۷۵۷۵۸ و ۰۲۱۲۱۸۷۵۷۱۸ و یا مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

