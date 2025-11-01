جریمه روزانه برای خودروهای بدون معاینه فنی

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران گفت براساس جرایم تخلفات رانندگی، خودروهای فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزانه مشمول جریمه ۱۰۰ هزار تومانی خواهند شد. محمدمهدی میرزایی قمی افزود براساس قانون، خودروهای شخصی تا چهار سال پس از تولید و خودروهای عمومی تا یک سال از انجام معاینه فنی معاف هستند. هماکنون خودروهای شخصی تولید آبان ۱۴۰۰ و قبلتر و خودروهای وارداتی تولید اکتبر ۲۰۲۱ و پیش از آن مشمول معاینه فنیاند.
او با بیان اینکه کنترل گواهی معاینه فنی هم بهصورت فیزیکی و هم مکانیزه توسط دوربینها انجام میشود، گفت گواهی معاینه فنی خودروهای دودزا یا دارای نقص فنی در صورت تشخیص پلیس باطل میشود و این خودروها باید پس از رفع ایراد دوباره به مراکز مراجعه کنند.
میرزایی قمی اظهار داشت اعتبار گواهی معاینه فنی یکساله است و پیامک یادآوری انقضا ۱۰ روز پیش از موعد برای دارندگان خودرو ارسال میشود. مالکان جدید نیز در صورت تغییر پلاک میتوانند شماره تماس خود را از طریق سامانه ۹۶۰۰۶۰۰۰ بهروزرسانی کنند.
او افزود از ابتدای سال تا پایان مهر ۸۴۸ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه کردهاند که ۲۷ درصد در مراجعه اول مردود شدند. بیشترین علت مردودی آلایندگی با ۷۵ هزار مورد بوده است.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی همچنین گفت حدود ۱۲ درصد از خودروهای تهرانی موفق به اخذ معاینه فنی برتر شدهاند و براساس مصوبه شورای شهر، این خودروها از تخفیف ۲۰ درصدی در عوارض محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا برخوردار خواهند شد.