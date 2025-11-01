En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جریمه روزانه برای خودروهای بدون معاینه فنی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران اعلام کرد خودروهای فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزانه 100 هزار تومان جریمه می‌شوند. او گفت بیشترین علت مردودی خودروها در هفت‌ماهه امسال آلایندگی بوده و تنها 12 درصد از خودروهای تهرانی توانسته‌اند معاینه فنی برتر دریافت کنند.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۹۷
| |
188 بازدید

جریمه روزانه ۱۰۰ هزار تومان برای خودروهای بدون معاینه فنی

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران گفت براساس جرایم تخلفات رانندگی، خودرو‌های فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزانه مشمول جریمه ۱۰۰ هزار تومانی خواهند شد. محمدمهدی میرزایی قمی افزود براساس قانون، خودرو‌های شخصی تا چهار سال پس از تولید و خودرو‌های عمومی تا یک سال از انجام معاینه فنی معاف هستند. هم‌اکنون خودرو‌های شخصی تولید آبان ۱۴۰۰ و قبل‌تر و خودرو‌های وارداتی تولید اکتبر ۲۰۲۱ و پیش از آن مشمول معاینه فنی‌اند.

او با بیان اینکه کنترل گواهی معاینه فنی هم به‌صورت فیزیکی و هم مکانیزه توسط دوربین‌ها انجام می‌شود، گفت گواهی معاینه فنی خودرو‌های دودزا یا دارای نقص فنی در صورت تشخیص پلیس باطل می‌شود و این خودرو‌ها باید پس از رفع ایراد دوباره به مراکز مراجعه کنند.

میرزایی قمی اظهار داشت اعتبار گواهی معاینه فنی یک‌ساله است و پیامک یادآوری انقضا ۱۰ روز پیش از موعد برای دارندگان خودرو ارسال می‌شود. مالکان جدید نیز در صورت تغییر پلاک می‌توانند شماره تماس خود را از طریق سامانه ۹۶۰۰۶۰۰۰ به‌روزرسانی کنند.

او افزود از ابتدای سال تا پایان مهر ۸۴۸ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه کرده‌اند که ۲۷ درصد در مراجعه اول مردود شدند. بیشترین علت مردودی آلایندگی با ۷۵ هزار مورد بوده است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی همچنین گفت حدود ۱۲ درصد از خودرو‌های تهرانی موفق به اخذ معاینه فنی برتر شده‌اند و براساس مصوبه شورای شهر، این خودرو‌ها از تخفیف ۲۰ درصدی در عوارض محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا برخوردار خواهند شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جرایم رانندگی تخلفات معاینه فنی گواهی طرح ترافیک
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز برخورد جدی با خودروهای فرسوده
طرح ترافیک تهران ایده آل نیست
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۹ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۶۸ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005by9
tabnak.ir/005by9