آذرمنصوری به آلزایمر سیاسی مبتلا گشت!

آذرمنصوری از فعالان سیاسی جریان اصلاحات در یک واکنش توئیتری به عملکرد مجلس شورای اسلامی تاخته است در حالی که به نظر می رسد دچار آلزایمر سیاسی شده است.

منصوری در حالی از عملکرد مجلس فعلی انتقاد و آن را به 4 درصدی متهم کرده که روی کار آمدن همین مجلس نتیجه عملکرد سیاسی او و همفکرانش بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، منصوری در جریان انتخابات قبلی مجلس به بهانه برخی رد صلاحیت ها تئوری تحریم انتخابات را مطرح کرد تا برخی چهره های تندرو به آسانی و بدون دردسر قدم در بهارستان بگذارند.

آذر منصوری و جریان سیاسی همسو با او نه تنها نمی توانند نسبت به وضعیت فعلی مجلس معترض باشند بلکه باید نسبت به آن پاسخگو بوده و با چنین مواضعی به شعور شهروندان توهین نکنند.

البته عملکرد اضلاح طلبان در مجلس ششم به گونه ای بوده که احتمالا بعید است دیگر مردم به جریان اصلاحات برای دادن سهم حداکثری اعتماد کنند اما در هر صورت مشارکت بالای مردم می توانست مانع ورود برخی چهره های تندرو به مجلس و نیز منجر به ورود برخی چهره های معتدل و میانه رو شود.