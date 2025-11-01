En
آذرمنصوری به آلزایمر سیاسی مبتلا گشت!

آذرمنصوری از فعالان سیاسی جریان اصلاحات در یک واکنش توئیتری به عملکرد مجلس شورای اسلامی تاخته است در حالی که به نظر می رسد دچار آلزایمر سیاسی شده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۹۲
| |
1026 بازدید
|
۸

آذرمنصوری به آلزایمر سیاسی مبتلا گشت!

منصوری در حالی از عملکرد مجلس فعلی انتقاد و آن را به 4 درصدی متهم کرده که روی کار آمدن همین مجلس نتیجه عملکرد سیاسی او و همفکرانش بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، منصوری در جریان انتخابات قبلی مجلس به بهانه برخی رد صلاحیت ها تئوری تحریم انتخابات را مطرح کرد تا برخی چهره های تندرو به آسانی و بدون دردسر قدم در بهارستان بگذارند.

آذر منصوری و جریان سیاسی همسو با او نه تنها نمی توانند نسبت به وضعیت فعلی مجلس معترض باشند بلکه باید نسبت به آن پاسخگو بوده و با چنین مواضعی به شعور شهروندان توهین نکنند.

البته عملکرد اضلاح طلبان در مجلس ششم به گونه ای بوده که احتمالا بعید است دیگر مردم به جریان اصلاحات برای دادن سهم حداکثری اعتماد کنند اما در هر صورت مشارکت بالای مردم می توانست مانع ورود برخی چهره های تندرو به مجلس و نیز منجر به ورود برخی چهره های معتدل و میانه رو شود.

 

آذرمنصوری مجلس شورای اسلامی انتخابات تحریم انتخابات توهین
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
11
پاسخ
عجب همه هم که از جانب مردم صحبت می کنند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
3
6
پاسخ
ایشون کاندید بشه ببینید چندتا رای میاره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
2
پاسخ
نقش رد صلاحیت ها چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
2
پاسخ
دورود بر آذر منصوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
4
1
پاسخ
تندرو همین آذرمنصوری و امثال شما غربگداهای قانون گریز هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
1
پاسخ
اصلاحات ؟خدا رحمتش کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
خدا از اصلاحاتیا نگذره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
مجلس ششم یکی از بهترین مجلس های ادوار بوده است
مجلس نترس شجاع متخصص
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
