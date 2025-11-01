به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ حادثه‌ای دردناک در بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار رخ داده که در آن یک فرد از یکی از اتاق‌های بیمارستان سقوط کرده است. وی تأکید کرد که از نخستین دقایق وقوع این حادثه، از موضوع مطلع بوده است.

بررسی دقیق حادثه سقوط

برنجی همچنین اعلام کرد که علت سقوط این فرد همچنان در دست بررسی قرار دارد و اظهار داشت که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

واکنش منابع قضایی به حادثه

یک منبع قضائی مطلع، بدون ذکر نام، صحت این واقعه ناگوار را تأیید کرده و بیان داشت که برای روشن شدن دلایل وقوع حادثه، اقدامات لازم انجام خواهد شد. همچنین وی بر برخورد جدی و قاطعانه با هرگونه قصور احتمالی تأکید نمود.