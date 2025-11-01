En
سقوط تکان‌دهنده در بیمارستان شهریار

فرماندار شهریار از بررسی علت حادثه تلخ سقوط مرگبار یک فرد از اتاق‌های بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان خبر داد.
سقوط تکان‌دهنده در بیمارستان شهریار

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ حادثه‌ای دردناک در بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار رخ داده که در آن یک فرد از یکی از اتاق‌های بیمارستان سقوط کرده است. وی تأکید کرد که از نخستین دقایق وقوع این حادثه، از موضوع مطلع بوده است.

بررسی دقیق حادثه سقوط

برنجی همچنین اعلام کرد که علت سقوط این فرد همچنان در دست بررسی قرار دارد و اظهار داشت که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

واکنش منابع قضایی به حادثه

یک منبع قضائی مطلع، بدون ذکر نام، صحت این واقعه ناگوار را تأیید کرده و بیان داشت که برای روشن شدن دلایل وقوع حادثه، اقدامات لازم انجام خواهد شد. همچنین وی بر برخورد جدی و قاطعانه با هرگونه قصور احتمالی تأکید نمود.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
4
پاسخ
یعنی چی در دست بررسی است؟
الان همه تو بیمارستان میدونن چه اتفاقی افتاده
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
چند هفته قبل در خیابان طالقانی روبروی داروخانه هلال احمر یک آبسردکن قرار دارد که خطر برق گرفتگی در محل اتصال برق وجود دارد ... به مسولان داروخانه گفتم خطر برق گرفتگی برای مردم وجود دارد .... وقتی اصرار کردم تصور کردن قاتی دارم ... می گفتند مسول تاسیسات دارند ... هنوز این خطر وجود دارد .... باید خدایی نکرده حادثه پیش بیاد و هم وطنی دچار صدمه بشود تا دوستان بیدار شوند...
