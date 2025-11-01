قیمت خودرو ترمز برید 

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۸۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

آن‌گونه که روند بازار خودرو در طول یک هفته گذشته نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ با افزایش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در این میان، پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ در حدود ۶۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۰۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسید.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود ۱۵ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.

اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۹۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما ۵۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.

ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ هم با افزایش ۸۵ میلیون تومانی، ۸۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.

در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز با کاهش ۷۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ اما ۷۴۰ میلیون تومان شده است.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۸۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار ۶۶۰ میلیون تومان شده است.



