En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو ترمز برید

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۸۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۸۴
| |
1303 بازدید
|
۳

قیمت خودرو ترمز برید

آن‌گونه که روند بازار خودرو در طول یک هفته گذشته نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ با افزایش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در این میان، پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ در حدود ۶۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۰۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسید.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود ۱۵ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.

اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۹۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما ۵۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.

ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ هم با افزایش ۸۵ میلیون تومانی، ۸۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.

در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز با کاهش ۷۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ اما ۷۴۰ میلیون تومان شده است.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۸۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای  GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار ۶۶۰ میلیون تومان شده است.


قیمت خودرو ترمز برید 

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو ساینا قیمت ماشین افزایش قیمت خودرو خبر فوری
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکوت بازار خودرو بعد از گرانی!
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
قیمت خودرو در بازار امروز 11 دی ماه
زندگی اصحاب‌کهفی ایرانیان: چگونه طی ده سال قیمت خودرو‌ها در ایران نزدیک به ۱۰۰۰ درصد افزایش یافت؟ /چرا هر سال حوالی شب عید، قیمت خودرو صعودی می‌شود؟ چرا پراید یک ساله قیمتش نزدیک به دو برابر شد؟
قیمت خودرو در بازار امروز 2 اردیبهشت
قیمت خودرو‌های وارداتی در ۱۴۰۴افزایش می‌یابد
رشد بی‌سابقه قیمت خودرو در آبان ماه
قیمت خودرو‌های سایپا شنبه هفت بهمن ۱۴۰۲
قیمت خودرو امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ در بازار
قیمت محصولات سایپا امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
قیمت خودرو در بازار امروز 27 بهمن ماه
افزایش قیمت خودرو از زبان الیاس حضرتی!
قیمت خودرو فعلا تغییر نمی‌کند
بازار خودرو به تکاپو افتاد+جزییات قیمت ها
قیمت انواع خودرو در بازار + جدول
به دلیل ذی‌نفع بودن دولت، شاهد هرج و مرج در بازار خودرو هستیم/ قیمت خودرو به قیمت هلی‌کوپتر رسیده است
وزیر دادگستری: قیمت خودرو نباید افزایش یابد
رکوردشکنی افزایش قیمت این خودروها در بازار
سلیمی: اگر خودرو گران شود؛ حقوق‌ها را به دلار بپردازید
پراید ۴۸ میلیونی در ذهن نمی‌گنجد/ افزایش قیمت خودرو با مدیریت کنونی قابل پیش بینی بود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
رضا
|
Canada
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
2
پاسخ
کسی لیاقت نگهداشتن قیمت خودرو نداره!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
کلا اراده نگهداشتن قیمت و تورم در این مملکت نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
2
پاسخ
هرچی دلت خواست گرون کن ما همین لکنته خودمون را نگه می داریم و به شما دوتا کارخونه بی انصاف پول نمی دیم.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۹ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۶۸ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bxw
tabnak.ir/005bxw