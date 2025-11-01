En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای سکه‌های تقلبی

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری یک جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای در محدوده " دولت آباد" خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۷۰
| |
300 بازدید

دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای سکه‌های تقلبی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: در طول هفته‌های گذشته اخباری مبنی بر فروش سکه‌های گرمی تقلبی پارسیان پرس شده به همراه سکه‌های غیر تقلبی برای گمراه کردن خریداران و به همراه مقداری وجه نقد برای معاوضه با مصنوعات طلا توسط خانم و آقا به کلانتری واصل می‌شد؛ پیرو رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی مشخص شد متهم با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان اقدام به کلاهبرداری از کسبه می‌کرد. در ادامه، این فرد شناسایی و تیم عملیات کلانتری ۱۶۷ دولت آباد، دستگیری او را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه در تحقیقات مشخص شد فرد بسیار حرفه‌ای بوده افزود: با توجه به اهمیت موضوع، با هماهنگی مقام قضائی بعد از شناسایی هویت و مخفیگاه نامبرده و زیر نظر گرفتن او بصورت نامحسوس وی را در حالی که قصد داشت از یکی از کسبه‌ها کلاهبرداری کند دستگیر شد.

مافی در پایان با بیان اینکه ۲۰ شاکی به کلانتری مراجعه کردند خاطرنشان کرد: مجرم به ۳۵ فقره جعل و کلاهبرداری اعتراف کرده و برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه نمود: فریب این افراد سودجو را نخورید و از هر گونه همکاری با این افراد جاعل خودداری نمایند و هرگونه موارد مشکوک و مظنون را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سرهنگ حسین مافی سکه گرمی سکه غیرتقلبی کلاهبرداری
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تشخیص کلاهبرداری در واتساپ با هوش مصنوعی
پرواز فلایتیو روی پول مسافران؛ بلیت نداریم، پول‌تان را هم نمی‌دهیم!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۰۹ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۶۷ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bxi
tabnak.ir/005bxi