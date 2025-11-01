شبکه سیانان این خبر را به نقل از افراد نزدیک به باراک اوباما رئیسجمهور پیشین آمریکا منتشر کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش این رسانه آمریکایی نزدیک به حزب دموکرات، اوبامای ۶۴ ساله دیگر «خیلی مطمئن نیست که آمریکا از دونالد ترامپ جان سالم به در ببرد».
افراد نزدیک به اوباما به سیانان گفتند که رئیسجمهور سابق قرار است برای کمک به نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات فرمانداری به صحنه کارزار بازگردد.به روایت آنها، حملات مستقیم ترامپ برای جلوگیری از قدرت گرفتن مخالفان سیاسی اش، اوباما را درباره سرنوشت حزب دموکرات نگران کرده است.
دادستان کل اسبق و دوست قدیمی اوباما اریک هولدر، گفت: «آسیب آنقدر عمیق است که این امر مستلزم رویکردی متفاوت به طور کلی و مشارکتی متفاوت به طور خاص توسط رئیسجمهور اوباما است. در طول مسیر آسیبهایی وارد خواهد شد - شکی در این مورد نیست. ما در هر نبردی پیروز نخواهیم شد.»به گزارش سیانان، اوباما و دستیارانش در حال بازنگری استراتژی خود برای حفظ حضور عمومی کمسروصدا هستند.یک منبع نزدیک به اوباما گفت: «او نمیخواهد رهبر حزب باشد. او رهبر جهان آزاد بود. اما گاهی اوقات احساس میکند که باید حرف دلش را بزند.»
به روایت این رسانه، اوباما قرار است روز شنبه در حمایت از دو نامزد حزب دموکرات (میکی شریل نماینده نیوجرسی و ابیگیل اسپنبرگر نماینده سابق ویرجینیا) برای انتخابات فرمانداریها، تجمع انتخاباتی ترتیب دهد.
به گزارش سیانان، اوباما در حال تماس با رهبران نهادهای مختلف است تا از آنها بخواهد که در برابر دولت ترامپ سر تعظیم فرود نیاورند، حتی اگر این کار برایشان هزینه مالی داشته باشد.افراد آگاه به سیانان گفتند که او از تسلیم شدن افراد ثروتمند آمریکایی در برابر ترامپ ترامپ، «شوکه و منزجر» شده است.