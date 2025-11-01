En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور در استان هرمزگان

دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از یک شرکت فناور فعال در حوزه کشت دریایی در بندرعباس بازدید کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۴۹
| |
171 بازدید

ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور در استان هرمزگان

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی در حاشیه این بازدید در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت ضمن تشریح برخی از ابزارهای نوین تامین مالی، بر ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور در استان هرمزگان تاکید کرد. 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، ضمن تقدیر از دستاوردها و نوآوری های این شرکت در حوزه کشت دریایی، از آمادگی این بانک به منظور حمایت از برنامه های توسعه ای شرکت و فراهم آوردن بستر فروش آنلاین محصولات آن از طریق پلتفرم "وایب" خبر داد. 

مدیرعامل شرکت فناوران زیست سبز دریا نیز در سخنانی در این نشست، گزارشی از فعالیت های شرکت ارائه کرد.

دکتر عیدی ضمن معرفی شرکت و محصولات متنوع آن، حمایت بانک رفاه کارگران در راستای فراهم آوردن بستر فروش محصولات آن از طریق پلتفرم وایب را خواستار شد.

شایان ذکر است، بانک رفاه کارگران در راستای توسعه حمایت‌های خود از واحدهای تولیدی، اقدامات به منظور بازدید مدیران عالی و روسای شعب بانک از شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی را با جدیت بسیار در دست اقدام دارد و از این طریق ضمن آشنایی با چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی، راهکارهای حمایتی به منظور رفع این چالش ها ارائه می شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک رفاه کارگران استان هرمزگان بندر عباس
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۹۷ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۸ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۶۰ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bxN
tabnak.ir/005bxN