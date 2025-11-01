به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی در حاشیه این بازدید در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت ضمن تشریح برخی از ابزارهای نوین تامین مالی، بر ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور در استان هرمزگان تاکید کرد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، ضمن تقدیر از دستاوردها و نوآوری های این شرکت در حوزه کشت دریایی، از آمادگی این بانک به منظور حمایت از برنامه های توسعه ای شرکت و فراهم آوردن بستر فروش آنلاین محصولات آن از طریق پلتفرم "وایب" خبر داد.

مدیرعامل شرکت فناوران زیست سبز دریا نیز در سخنانی در این نشست، گزارشی از فعالیت های شرکت ارائه کرد.

دکتر عیدی ضمن معرفی شرکت و محصولات متنوع آن، حمایت بانک رفاه کارگران در راستای فراهم آوردن بستر فروش محصولات آن از طریق پلتفرم وایب را خواستار شد.

شایان ذکر است، بانک رفاه کارگران در راستای توسعه حمایت‌های خود از واحدهای تولیدی، اقدامات به منظور بازدید مدیران عالی و روسای شعب بانک از شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی را با جدیت بسیار در دست اقدام دارد و از این طریق ضمن آشنایی با چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی، راهکارهای حمایتی به منظور رفع این چالش ها ارائه می شود.