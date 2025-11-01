En
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۰ آبان

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۰ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان رسید.
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۰ آبان

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش تابناک؛ علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: شنبه ۱۰ آبان

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

103,818,000

طلای 18 عیار / 740

102,434,000

طلای ۲۴ عیار

138,423,000

طلای دست دوم

102,433,820

آبشده کمتر از کیلو

449,790,000

مثقال طلا

449,710,000

انس طلا

4,024.18

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,114,300,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,041,900,000

نیم سکه تک فروشی

577,100,000

ربع سکه تک فروشی

333,800,000

سکه گرمی تک فروشی

163,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,043,000,000

نیم سکه (قبل 86)

520,000,000

ربع سکه (قبل 86)

265,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

109,340,000

حباب سکه بهار آزادی

37,490,000

حباب نیم سکه

74,930,000

حباب ربع سکه

82,390,000

حباب سکه گرمی

39,620,000
