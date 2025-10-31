تراکتور علیه داور پرسپولیس بیانیه داد

به گزارش تابناک، روابط عمومی باشگاه تراکتور تبریز با صدور بیانیهای بلندبالا، برخی از تصمیمات داوری علیه تیم فوتبال این باشگاه را مشکوک دانست و مدعی شد که مقابل این تصمیمها سکوت نمیکند.باشگاه تراکتور تبریز در اعتراض به قضاوت سید وحید کاظمی در دیدار تیم فوتبال این باشگاه مقابل پرسپولیس، بیانیهای به شرح زیر صادر کرد:
«در دیدار برابر فجر شهید سپاسی، در صحنهای کاملاً واضح و تعیینکننده، VAR در اقدامی غیرقابل توجیه هیچگونه مداخلهای برای اعلام پنالتی مسلم به سود تراکتور انجام نداد؛ در حالیکه کارشناسان داوری بدون استثناء این صحنه را خطای پنالتی تشخیص دادهاند.
همچنین در دیدار مقابل پرسپولیس، خطای آشکار روی شجاع خلیلزاده در محوطه جریمه از سوی داور و کمک داور نادیده گرفته شد و در اقدامی تعجببرانگیز، VAR نیز داور مسابقه را برای بازبینی صحنه فرا نخواند. چگونه ممکن است چنین خطای واضحی از چشم تیم داوری و سیستم ویدیویی پنهان بماند؟
باشگاه تراکتور معتقد است که عدالت داوری نباید در برابر نام تیمها تغییر کند. متأسفانه در حالی که سرمربی تراکتور تنها بهدلیل اعتراض منطقی به تصمیم اشتباه داور با کارت زرد جریمه میشود، در مسابقات مشابه شاهد رفتارهای بهمراتب تندتر از سوی نیمکتهای دیگر هستیم که با هیچ واکنشی روبهرو نمیشوند.
سؤال جدی اینجاست، چرا برخی افرادی که در سالهای گذشته اشتباهات فاحش و تکراری علیه تراکتور داشتهاند، بار دیگر در جایگاه داور بازی یا داور VAR برای مسابقات این تیم انتخاب میشوند؟
باشگاه تراکتور طی ماههای اخیر چندین بار با مکاتبات رسمی، ارائه مستندات تصویری و طرح شکایات قانونی، نسبت به اشتباهات داوری اعتراض کرده است؛ اما هیچ اقدام مؤثر و بازدارندهای برای اصلاح این وضعیت صورت نگرفته است. تکرار این اشتباهات، دیگر در حد خطای انسانی نیست و جای تأمل جدی دارد.
تیم تراکتور با هزینه و سرمایهگذاری شخصی و با تکیه بر حمایت میلیونها هوادار متعصب اداره میشود. آیا رواست که تلاشها و هزینههای این باشگاه بزرگ با تصمیمات اشتباه و سلیقهای از بین برود؟ چه کسی پاسخگوی این حجم از تضییع حق خواهد بود؟
باشگاه تراکتور ضمن تأکید بر حفظ احترام به داوران، اعلام میکند که در برابر تکرار این روند ناعادلانه و تصمیمات مشکوک سکوت نخواهد کرد و تمامی اقدامات قانونی خود را برای صیانت از حقوق باشگاه و هواداران در دستور کار قرار خواهد داد.»