نظر پروفسور سمیعی درباره وضعیت صابر کاظمی

خبر اتفاق ناگواری که برای صابر کاظمی، ستاره جوان والیبال ایران، رخ داد شوکی بزرگ به جامعه ورزش وارد کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۴۳۹
| |
10 بازدید

نظر پروفسور سمیعی درباره وضعیت صابر کاظمی

خبر اتفاق ناگواری که برای صابر کاظمی، ستاره جوان والیبال ایران، رخ داد شوکی بزرگ به جامعه ورزش وارد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ صابر کاظمی، ملی‌پوشی که طی سال‌های اخیر یکی از امیدهای اصلی تیم ملی والیبال بود، پس از یک حادثه ناگهانی دچار آسیب شدید مغزی شد و با وضعیت هوشیاری بسیار پایین تحت مراقبت قرار دارد. دو شب گذشته، اعلام کمیسیون پزشکی فدراسیون مبنی بر اینکه شرایط کاظمی «مطابق معیارهای مرگ مغزی» است، موجی از ناراحتی و ناباوری در میان هواداران و ورزشکاران ایجاد کرد؛ موجی که فضای شبکه‌های اجتماعی را پر از پیام‌های دعا و امید کرد. اما به‌نقل از فدراسیون والیبال، امیرحسین منظمی، دبیرکل فدراسیون، ساعاتی بعد تأکید کرد که هنوز قلب این بازیکن با کمک دستگاه در حال تپش است و تیم درمان برای حفظ عملکرد اندام‌های حیاتی تلاش می‌کند:

هنوز امید وجود دارد؛ از مردم می‌خواهیم دعا کنند.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، سطح هوشیاری کاظمی همچنان در پایین‌ترین سطح قرار دارد و قرار بوده برای حمایت از عملکرد کلیه، مداخله پزشکی انجام شود. پزشکان احتمال بازگشت را بسیار کم توصیف کرده‌اند، اما روزنه کوچکی از امید همچنان باقی مانده و خانواده، هم‌تیمی‌ها و هواداران با دل‌هایی مضطرب در انتظار خبرهای تکمیلی هستند. از سوی دیگر، باشگاه الریان قطر که صابر کاظمی قرارداد این فصل خود را با آن امضا کرده بود، هنوز بیانیه رسمی منتشر نکرده است. منابع نزدیک به باشگاه می‌گویند سکوت فعلی «از احترام به خانواده و روند درمان» ناشی می‌شود و هرگونه موضع رسمی منوط به تأیید نهایی تیم پزشکی خواهد بود.

در همین حال پرونده پزشکی این بازیکن برای بررسی تخصصی در اختیار پروفسور مجید سمیعی قرار گرفته و او نیز با توجه به سطح آسیب مغزی اعلام کرده است که امکان مداخله جراحی در این شرایط وجود ندارد. اکنون ورزش ایران در انتظار معجزه‌ است؛ معجزه‌ای برای بازگشت یکی از بااستعدادترین ستاره‌های والیبال کشور.
 

صابر کاظمی پروفسور سمیعی وضعیت بیماری مرگ مغزی ملی پوش تیم والیبال خبر فوری آسیب مغزی سطح هوشیاری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
