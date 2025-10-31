توقیف شناور حامل سوخت قاچاق در خلیج‌فارس

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، اظهار کرد: به دستور دادستان عمومی و انقلاب قشم، رزمندگان ناوتیپ ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ندسا) پس از شناسایی یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با اشاره به دستگیری 11 نفر در این رابطه، خاطرنشان کرد: در بازرسی از این شناور 240 هزار لیتر سوخت قاچاق به همراه تعدادی میتر کشف و ضبط شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: سوخت‌های کشف شده از شناور یاد شده هم طبق روال قانونی با دستور قضایی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی شده و به چرخه توزیع قانونی برمی‌گردد.

قهرمانی با اشاره به اینکه پرونده شناور مذکور به اتهام قاچاق سازمان‌یافته سوخت در سیر مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد، تأکید کرد: متهمین این پرونده با قرار وثیقه هایی جمعاً به ارزش بیش از 3.000 میلیارد ریال در بازداشت به سر می برند.

وی در ادامه افزود: مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سازمان‌یافته سوخت از اولویت‌های دادگستری هرمزگان به منظور حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است که این مهم با تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت و از طریق کارآمدسازی نظارت‌ها و تشدید برخورد با متخلفین پیگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی و دیده‌بانان پیشگیری در جهت مقابله با جرایم و آسیب‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: عموم مردم می‌توانند در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت قاچاقچیان سوخت از طریق مراجعه به سامانه سجام به آدرس اینترنتی Sajam.scpd.ir مراتب را به قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت استان هرمزگان اطلاع دهند.