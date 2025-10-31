بارش برف در خراسان رضوی

علی قاسمی اظهار کرد: از امروز تا صبح دهم آبان در دامنههای هزار مسجد و بینالود بارش پراکنده باران و برف و در مناطق مستعد به خصوص گردنههای کوهستانی مه آلودگی و کاهش میدان دید پیشبینی شده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از امروز ظهر دمای هوا به طور محسوس کاهش خواهد یافت و از فردا تا روز یکشنبه هفته آینده، دمای هوا به طور موقت افزایش خواهد یافت و بار دیگر از دوشنبه، دمای هوا کاهش مییابد.
وی ادامه داد: امروز حداکثر دما در مشهد به ۱۵ درجه و فردا به ۱۸ درجه و روز یکشنبه هفته آینده به حدود ۲۴ درجه میرسد و بار دیگر در روز دوشنبه دوازدهم آبان ۱۰ درجه کاهش خواهد یافت.
قاسمی اظهار کرد: همچنین بر اساس پیشبینیهای انجام شده افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و غبار علاوه بر کاهش میدان دید تا عصر امروز به خصوص در نیمه شرقی و مرکزی کیفیت هوای استان را نیز کاهش میدهد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: کیفیت هوای شهر مشهد نیز ناسالم است و بر غلظت گرد و غبار هوا همچنان افزوده میشود.
وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته سرخس با ۳۱ درجه و فریمان با پنج درجه سلسیوس به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان بودهاند.