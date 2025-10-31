En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاییز سخت در انتظار مشترکین تهرانی

سخنگوی صنعت آب گفت: برای تامین آب پاییز تهران سناریوی بدبینانه‌ای تدوین کرده‌ایم و باتوجه به وضعیت منابع آب، کاهش افت فشار آب تا پایداری منابع ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۸۹
| |
6 بازدید
پاییز سخت در انتظار مشترکین تهرانی

عیسی بزرگ زاده درباره سناریوی تأمین آب در فصول آینده توضیح داد: در حال حاضر ما روی طرح انتقال آب از طالقان برای پاییز حساب کرده‌ایم و برای تابستان نیز در نظر گرفته‌ایم، اما منتظریم که پیش‌بینی‌های زمستان دقیق‌تر شود. هنوز پیش‌بینی مشخصی از وضعیت زمستان از سوی هواشناسی ارائه نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: ما فعلاً برای پاییز، سناریوی بدبینانه‌ای را بسته‌ایم تا در صورت تداوم خشکسالی غافلگیر نشویم. ان‌شاءالله با مشخص شدن بارش‌های زمستان و مقایسه آن با پیش‌بینی‌ها، می‌توانیم تصمیم درست‌تری بگیریم.

سخنگوی صنعت آب در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در پاییز امسال کاهش فشار آب در تهران ادامه داشته باشد، گفت: ما در حال حاضر هم مدیریت فشار آب داریم و این روند ادامه دارد. بله، امکان کاهش فشار وجود دارد و این روال تا احیای شرایط آبی ادامه خواهد داشت.

بزرگ‌زاده درباره تدابیر در نظر گرفته‌شده برای سال آینده اظهار کرد: در حال حاضر نصب سامانه‌های هوشمند که قابلیت مشاهده و کنترل از راه دور دارند، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین نصب ابزارهایی مانند حواله‌ها و کاهنده‌های مصرف نیز از برنامه‌های اصلی ما برای مدیریت هوشمند منابع آب است. این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در کنترل مصرف و حفظ منابع آبی ایفا کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر خبر تازه‌ای وجود ندارد و همان برنامه‌هایی که اعلام شد در دستور کار است. امیدواریم با بهبود شرایط بارشی و همکاری مردم در مصرف بهینه، بتوانیم وضعیت منابع آبی را به سمت پایداری هدایت کنیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بحران آب آب تهران فشار آب پاییز کم آبی بارش موتور آب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عبدی: بازگشت به نقطه آغاز بسیار پرهزینه است
تهران ۱۰ سال دیگر بی‌آب می‌شود!
آغاز کم آبی شدید در خوزستان از ماه دیگر
راهکاری جدید برای تأمین آب تهران
۹۴ درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است
به روایت مخاطب تابناک/ شهرداری شیراز بی توجه به دغدغه کم آبی و فرونشست
وضعیت بارش‌ در پاییز ‌امسال
فشار آب در تهران تعدیل می‌شود
تهران فقیرترین استان در منابع آب تجدیدپذیر
یک پیش‌بینی تلخ از وضعیت تهران در پاییز پیش رو
مدیر موسسه آب، حرف خود را پس گرفت/ تهران بحران بی‌آبی ندارد!
‌باور کنیم دیگر آب نیست!
ظرفیت خالی سد‌ها ۵۹ درصد شد
جدیت در هشدار به مشترکان پرمصرف آب
روایت تکراری کم آبی؛ این‌بار در سیستان و بلوچستان
هشدار ترسناکِ کردوانی: ۵۰ سال دیگر آب نداریم
ورود ایران به حفاری «آب های ژرف»
آیا واقعا تهران در آستانه قحطی آب است؟!
پویش مردمی صرفه جویی آب برای عبور از بحران کم آبی
برنامه دولت چهاردهم برای "بحران آب"!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
تلویزیون عربی: این موشک ایران معادلات را به هم می‌زند
رونمایی ترک‌ها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!
خاخام‌ یهودی: ایران، عامل اصلی لغو نشست باکو
صابر کاظمی هنوز زنده است؛ توضیح پزشک صابر را ببینید
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام
تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی
هادی چوپان: پسرم را از ارث محروم می‌کنم!
کتایون ریاحی به مهران مدیری: وقتی من بازیگر بودم شما بچه بودید
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
هدف غرب قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور و حمله نظامی به آن است/ برخی مسائل منطقه ای قابل مذاکره است
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bun
tabnak.ir/005bun