پاییز سخت در انتظار مشترکین تهرانی

عیسی بزرگ زاده درباره سناریوی تأمین آب در فصول آینده توضیح داد: در حال حاضر ما روی طرح انتقال آب از طالقان برای پاییز حساب کردهایم و برای تابستان نیز در نظر گرفتهایم، اما منتظریم که پیشبینیهای زمستان دقیقتر شود. هنوز پیشبینی مشخصی از وضعیت زمستان از سوی هواشناسی ارائه نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: ما فعلاً برای پاییز، سناریوی بدبینانهای را بستهایم تا در صورت تداوم خشکسالی غافلگیر نشویم. انشاءالله با مشخص شدن بارشهای زمستان و مقایسه آن با پیشبینیها، میتوانیم تصمیم درستتری بگیریم.
سخنگوی صنعت آب در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در پاییز امسال کاهش فشار آب در تهران ادامه داشته باشد، گفت: ما در حال حاضر هم مدیریت فشار آب داریم و این روند ادامه دارد. بله، امکان کاهش فشار وجود دارد و این روال تا احیای شرایط آبی ادامه خواهد داشت.
بزرگزاده درباره تدابیر در نظر گرفتهشده برای سال آینده اظهار کرد: در حال حاضر نصب سامانههای هوشمند که قابلیت مشاهده و کنترل از راه دور دارند، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین نصب ابزارهایی مانند حوالهها و کاهندههای مصرف نیز از برنامههای اصلی ما برای مدیریت هوشمند منابع آب است. این اقدامات میتواند نقش مهمی در کنترل مصرف و حفظ منابع آبی ایفا کند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر خبر تازهای وجود ندارد و همان برنامههایی که اعلام شد در دستور کار است. امیدواریم با بهبود شرایط بارشی و همکاری مردم در مصرف بهینه، بتوانیم وضعیت منابع آبی را به سمت پایداری هدایت کنیم.