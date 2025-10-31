همکاری کمیته ملی المپیک ایران و بحرین

در راستای توسعه همکاری‌های ورزشی و در چارچوب سیاست‌های کلی کمیته ملی المپیک کشورمان مبنی بر گسترش مناسبات و تعاملات ورزشی با کشور‌های مختلف بویژه کشور‌های همسایه، بعد از ظهر امروز روسای کمیته‌های المپیک دو کشور ایران و بحرین تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش تابناک؛ این دیدار که در حاشیه برگزاری سومین دوره بازی‌های آسیایی بحرین بین محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک و خالد بن حمد بن عیسى الخلیفه رییس کمیته ملی المپیک بحرین برگزار شده بود طرفین بر افزایش مناسبات و تعاملات ورزشی تاکید و خواستار حضور تیم‌های ورزشی دو کشور در اردو ها، تورنمنت‌ها و دوره‌های آموزشی بین المللی یکدیگر شدند.



این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای سطح تعاملات ورزشی، تبادل تجربیات، توسعه زیرساخت‌ها و گسترش فعالیت‌های مشترک در رشته‌های مختلف ورزشی به امضا رسیده و بر اساس مفاد آن مقرر گردید کارگروه‌های مشترکی برای پیگیری و اجرای دقیق مفاد این تفاهم‌نامه تشکیل شوند.



در پایان این دیدار و پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین کمیته‌های المپیک دو کشور محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک به‌صورت رسمی از خالد بن حمد بن عیسی الخلیفه رییس کمیته ملی المپیک و فرزند پادشاه بحرین، دعوت کردند تا در اولین فرصت و به‌مناسبت یکی از رویداد‌های ورزشی بین‌المللی در ایران حضور یابند.



در این سف برنامه‌ریزی شده است تا رییس کمیته ملی المپیک بحرین ضمن دیدار با مقامات عالی‌رتبه ورزش کشور از امکانات و زیرساخت‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران نیز بازدید به‌عمل آورد.