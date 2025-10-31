اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا از موافقت چین با توافق انتقال تیکتاک خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزیر خزانهداری آمریکا انتظار دارد که این روند در هفتهها و ماههای آینده، پس از دیدار میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، پیش برود. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که امور مربوط به تیکتاک را با آمریکا به درستی مدیریت خواهد کرد.
تیکتاک که متعلق به شرکت چینی بایتدنس است، پس از تصویب قانونی در آمریکا، بیش از ۱۸ ماه است که با عدم قطعیت در مورد آینده خود مواجه است. طبق قانون سال ۲۰۲۴، صاحبان چینی این برنامه ملزم به فروش داراییهایشان در آمریکا تا ژانویه ۲۰۲۵ بودند.
ترامپ در ۲۵ سپتامبر، یک فرمان اجرایی امضا و اعلام کرد طرح فروش عملیات تیکتاک در آمریکا به گروهی از سرمایهگذاران آمریکایی و جهانی، مطابق با استانداردهای امنیت ملی است. این دستور ۱۲۰ روز برای نهایی کردن معامله فرصت داد و اجازه داد تا اجرای قانون تا ۲۰ ژانویه به تعویق بیفتد.
بر اساس گزارش رویترز، این توافقنامه تصریح میکند که بایتدنس یک عضو هیئت مدیره را برای نهاد جدید منصوب خواهد کرد و شش کرسی باقیمانده در اختیار آمریکاییها خواهد بود و بایتدنس کمتر از ۲۰ درصد از سهام تیکتاک در آمریکا را در اختیار خواهد داشت. نگرانیهایی در مورد توافقنامه صدور مجوز برای الگوریتم تیکتاک به عنوان بخشی از این توافقنامه مطرح شده است.