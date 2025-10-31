آیا پژمان جمشیدی در کاناداست؟!

تصاویر منتشر شده از فرودگاه پیرسون تورنتو است و چند کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی نوشته‌اند که پژمان جمشیدی با پرواز ترکیش وارد کانادا شده است. جمشیدی در روز‌های اخیر به دلیل اتهام تجاوز و بازداشت شدنش تبدیل به سرخط خبری رسانه‌ها شده بود.

به گزارش تابناک به نقل از خبر فوری، نزدیکان پژمان جمشیدی پیشتر گفته بودند او برای «رسیدگی به امور اداری» و «رتق و فتق امور» از کشور خارج شده ؛ اما خود او در پست اینستاگرامی که در صفحه شخصی مامک جمشیدی خواهرش منتشر کرده گفته بود برای «دیدن خانواده» و توضیح به آنها از نزدیک از کشور خارج شده است . خواهر و و پدر جمشیدی در کانادا زندگی می‌کنند.

آخرین تصویری که پیش از این از جمشیدی منتشر شده، لحظه خروج او از کشور را نشان می دهد. او دو روز پیش به ترکیه رفت. تطبیق این ویدئو با عکس های منتشر شده، نشان می دهد که رنگ موهای جمشیدی همان است اما کمی لاغرتر به نظر می رسد. البته عکس ها از دور گرفته شده و امکان راستی آزمایی نسبت به جدید بودنش راحت نیست.