En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا پژمان جمشیدی در کاناداست؟!

تصاویر منتشر شده از فرودگاه پیرسون تورنتو است و چند کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی نوشته‌اند که پژمان جمشیدی با پرواز ترکیش وارد کانادا شده است. جمشیدی در روز‌های اخیر به دلیل اتهام تجاوز و بازداشت شدنش تبدیل به سرخط خبری رسانه‌ها شده بود.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۶۸
| |
2825 بازدید

آیا پژمان جمشیدی در کاناداست؟!

تصاویر منتشر شده از  فرودگاه پیرسون تورنتو است و چند کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی نوشته اند که پژمان جمشیدی  با پرواز ترکیش وارد کانادا شده است.  جمشیدی در روزهای اخیر به دلیل اتهام تجاوز و بازداشت شدنش  تبدیل به سرخط خبری  رسانه ها شده بود.

به گزارش تابناک به نقل از خبر فوری، نزدیکان پژمان جمشیدی پیشتر گفته بودند او برای «رسیدگی به امور اداری» و «رتق و فتق امور» از کشور خارج شده ؛ اما خود او در پست اینستاگرامی که در صفحه شخصی مامک جمشیدی خواهرش منتشر کرده گفته بود برای «دیدن خانواده» و توضیح به آنها از نزدیک از کشور خارج شده است . خواهر و و پدر جمشیدی در کانادا زندگی می‌کنند. 

آیا پژمان جمشیدی در کاناداست؟!

آخرین تصویری که پیش از این از  جمشیدی منتشر شده،  لحظه خروج او از کشور را نشان می دهد. او  دو روز پیش به ترکیه رفت. تطبیق این ویدئو  با عکس های منتشر شده،  نشان می دهد که رنگ موهای جمشیدی همان است اما کمی لاغرتر به نظر می رسد.  البته عکس ها از دور گرفته شده و امکان راستی آزمایی نسبت به جدید بودنش راحت نیست.

 

آیا پژمان جمشیدی در کاناداست؟!

اشتراک گذاری
برچسب ها
پژمان جمشیدی تجاوز فرودگاه کانادا سفر به ترکیه بازیگر مرد بازیگر سینما اتهام
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش جنجالی بازیگر زن به دستگیری پژمان جمشیدی
واکنش جنجالی زیدآبادی به پرونده پژمان جمشیدی
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
رونالدوبه یک مورد تجاوزدیگردرلاس‌وگاس متهم شد!
رونمایی نوید محمدزاده از شمایل جدیدش
اطلاعات تازه وکیل پژمان جمشیدی: اتهام تجاوز نقض شد!
توضیحات وزیر ارشاد درباره خبر بازداشت یک بازیگر
دستگیری پرستار آمریکایی به اتهام باردار کردن بیمار
گلایه‌ از حضور فوتبالیست‌ها در سینما
اتهام تجاوز به پسر ۱۸ساله به تلافی ازدواج نکردن!
وکیل پژمان جمشیدی: این بازیگر کاملا بی گناه است
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد
مایکل مدسن بازیگر فیلم‌های تارانتینو درگذشت
کانادا به کمپین ضد ایرانی رژیم صهیونیستی پیوست
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی
پسر شاهزاده نروژی به ۴ مورد تجاوز جنسی متهم شد
برخورد کامیون سوخت با هواپیما در کانادا
تیپ ناهماهنگ نوید محمدزاده در لس‌آنجلس+عکس
ادعاهای دختری که بارها از پسران به اتهام تجاوز شکایت کرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
تلویزیون عربی: این موشک ایران معادلات را به هم می‌زند
رونمایی ترک‌ها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
خاخام‌ یهودی: ایران، عامل اصلی لغو نشست باکو
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام
صابر کاظمی هنوز زنده است؛ توضیح پزشک صابر را ببینید
تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی
هادی چوپان: پسرم را از ارث محروم می‌کنم!
هدف غرب قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور و حمله نظامی به آن است/ برخی مسائل منطقه ای قابل مذاکره است
کتایون ریاحی به مهران مدیری: وقتی من بازیگر بودم شما بچه بودید
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005buS
tabnak.ir/005buS